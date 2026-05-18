СМИ назвали возможных переговорщиков с Россией
Неспособность европейцев договориться между собой мешает выбрать переговорщика в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией 18.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Главы МИД Норвегии и Индии Эспен Барт Эйде и Субраманьям Джайшанкар могут стать одними из возможных кандидатов на роль переговорщика от Европы с РФ в рамках потенциальных будущих переговоров, об этом сообщают европейские СМИ.
Отмечается, что переговорщиком от Европы может быть не представитель из стран-участниц ЕС.
Так, глава МИД Норвегии является опытным специалистом по Ближнему Востоку, а министр иностранных дел Индии поддерживает отношения и с Евросоюзом, и с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова вести переговоры с представителями Евросоюза, но с одним условием: переговорщиком должен быть европейский лидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России.
Путин заявил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому они доверяют. Глава государства обратил внимание, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Данное заявление стало причиной бурных обсуждений в Европе. Так, Каллас раскритиковала кандидатуру Шредера и сообщила о готовности представлять Евросоюз в диалоге с Россией. Позже свою кандидатуру она сняла.