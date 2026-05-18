Sputnik Грузия
Транзитный потенциал Грузии стал одной из главных тем встреч Папуашвили в Китае
Встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили в Китай 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T17:54+0400
2026-05-18T18:35+0400
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи
Встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили в Китай
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Потенциал Среднего коридора на фоне геополитической напряженности, как наиболее эффективную альтернативу традиционному Северному коридору, обсудили на встрече спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.
Встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили в Китай. В состав делегации во главе с председателем парламента вошли: первый зампредседателя парламента Грузии Георгий Вольский, заместители председателя парламента Нино Цилосани и Созар Субари, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по сельскому хозяйству Гела Самхараули.
Стороны обсудили транспортный и транзитный потенциал Грузии и важность сотрудничества с Китаем в этом отношении.
По словам председателей парламента обеих стран, двусторонние отношения между Грузией и Китаем динамично развиваются в различных направлениях, что отражается и в визитах на высоком уровне.
Папуашвили поблагодарил китайскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также подтвердил приверженность Грузии "принципу одного Китая".
Стороны отметили, что в современном нестабильном мире поддержка основополагающих принципов международного права приобретает все большее значение.
По словам Папуашвили, грузинский парламент придает большое значение парламентской дипломатии. В этой связи успешно развивается сотрудничество между парламентом Грузии и Всекитайским собранием народных представителей.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению парламентских связей, в том числе посредством развития сотрудничества между парламентскими администрациями, отраслевыми комитетами и группами дружбы.
Стороны обсудили области двустороннего сотрудничества, включая сотрудничество в сфере торговли и экономики, туризма, современных технологий, культуры и образования.
Было отмечено, что Китай является одним из четырех крупнейших торговых партнеров Грузии, чему в значительной степени способствует режим свободной торговли.
На встрече особое внимание было уделено китайским инвестициям в Грузию. Папуашвили заявил, что китайские компании активно участвуют в текущих проектах по строительству инфраструктуры в Грузии.
Также обсуждалось сотрудничество в сфере туризма. Было отмечено, что прямые рейсы между Грузией и Китаем способствуют росту туристических потоков и развитию связей между людьми.
Стороны договорились продолжить диалог. Китайская сторона подтвердила готовность поделиться с Грузией опытом в различных областях. Председатель парламента Грузии пригласил своего китайского коллегу в Грузию.

Грузия и Китай

Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
Премьер Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.
