Военные России нанесли массированный удар по объектам на Украине
12:25 18.05.2026 (обновлено: 23:47 18.05.2026)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020"
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Подписаться
Российские военные используют беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие наземного и морского базирования
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что военные били дронами и высокоточным оружием ночью в понедельник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.
Атаки пришлись по предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ, по военным аэродромам.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
Кроме того, активно работали и российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации. Они уничтожили за истекшие 24 часа 265 украинских дронов самолетного типа, пять управляемых авиабомб, силами черноморского флота уничтожен безэкипажный катер украинских боевиков.
Кроме того, активно работали и российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации. Они уничтожили за истекшие 24 часа 265 украинских дронов самолетного типа, пять управляемых авиабомб, силами черноморского флота уничтожен безэкипажный катер украинских боевиков.