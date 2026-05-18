Военные России нанесли массированный удар по объектам на Украине
Российские военные используют беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие наземного и морского базирования
Российские военные используют беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие наземного и морского базирования
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что военные били дронами и высокоточным оружием ночью в понедельник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.
Атаки пришлись по предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ, по военным аэродромам.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

Кроме того, активно работали и российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации. Они уничтожили за истекшие 24 часа 265 украинских дронов самолетного типа, пять управляемых авиабомб, силами черноморского флота уничтожен безэкипажный катер украинских боевиков.
