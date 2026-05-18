Железнодорожное сообщение между Тбилиси и Баку возобновится 26 мая
Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года 18.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-18T18:55+0400
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение между Тбилиси и Баку возобновится 26 мая после шестилетнего перерыва, говорится в заявлении правительства Грузии. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. Решение было объявлено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой стороны обсудили стратегическое партнерство и перспективы расширения сотрудничества. Во время визита грузинской делегации в Баку был подписан протокол двустороннего координационного совета, согласно которому новый участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет введен в полную эксплуатацию. Документ подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с визитом в Баку, где примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН.
