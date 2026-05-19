Долгий путь домой: находящиеся на грани исчезновения антилопы бонго вернулись в Кению

Смотрите в фотогалерее Sputnik, как в Кению из Европы доставили четырех молодых самцов горных бонго – одного из самых редких и скрытных видов лесных обитателей... 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T11:00+0400

Четверо представителей редчайшего вида африканских антилоп прибыли из чешского зоопарка Двур-Кралове-над-Лабем, чтобы принять участие в национальной программе восстановления популяции.Церемония встречи в аэропорту Найроби в конце апреля выдалась максимально торжественной: антилоп встречали премьер-министр Кении Мусалиа Мудавади, министр туризма Ребекка Миано и посол Чехии. Кенийский премьер назвал возвращение антилоп "значительным шагом в природоохранном путешествии Кении" и напомнил, что в дикой природе осталось менее 100 горных бонго.

