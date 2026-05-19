https://sputnik-georgia.ru/20260519/298714680.html
Долгий путь домой: находящиеся на грани исчезновения антилопы бонго вернулись в Кению
Долгий путь домой: находящиеся на грани исчезновения антилопы бонго вернулись в Кению
Смотрите в фотогалерее Sputnik, как в Кению из Европы доставили четырех молодых самцов горных бонго – одного из самых редких и скрытных видов лесных обитателей... 19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T11:00+0400
2026-05-19T14:21+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/13/298714718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d876448324e1055eb815aef41d5f1f0b.jpg
Четверо представителей редчайшего вида африканских антилоп прибыли из чешского зоопарка Двур-Кралове-над-Лабем, чтобы принять участие в национальной программе восстановления популяции.Церемония встречи в аэропорту Найроби в конце апреля выдалась максимально торжественной: антилоп встречали премьер-министр Кении Мусалиа Мудавади, министр туризма Ребекка Миано и посол Чехии. Кенийский премьер назвал возвращение антилоп "значительным шагом в природоохранном путешествии Кении" и напомнил, что в дикой природе осталось менее 100 горных бонго.
Долгий путь домой: находящиеся на грани исчезновения антилопы бонго вернулись в Кению

11:00 19.05.2026 (обновлено: 14:21 19.05.2026)
Смотрите в фотогалерее Sputnik, как в Кению из Европы доставили четырех молодых самцов горных бонго – одного из самых редких и скрытных видов лесных обитателей Африки
Четверо представителей редчайшего вида африканских антилоп прибыли из чешского зоопарка Двур-Кралове-над-Лабем, чтобы принять участие в национальной программе восстановления популяции.
Церемония встречи в аэропорту Найроби в конце апреля выдалась максимально торжественной: антилоп встречали премьер-министр Кении Мусалиа Мудавади, министр туризма Ребекка Миано и посол Чехии. Кенийский премьер назвал возвращение антилоп "значительным шагом в природоохранном путешествии Кении" и напомнил, что в дикой природе осталось менее 100 горных бонго.
© AP Photo / Brian Inganga

Этих антилоп называют "призраками леса" за их скрытный, преимущественно ночной образ жизни и способность бесшумно исчезать в густых зарослях.

1/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

Четыре горных бонго прибыли в Международный аэропорт имени Джомо Кеньятты в Найроби (Кения) из Чехии, 23 апреля 2026 года.

2/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

Эти крупные парнокопытные обладают яркой каштаново-рыжей окраской с контрастными тонкими белыми вертикальными полосами на боках — как отпечатки пальцев, уникальными для каждой особи.

3/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

У представителей обоих полов есть длинные (до 90-100 см) спиралевидные рога темно-коричневого цвета.

4/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

Горные бонго обитают в густых тропических лесах, в сухой сезон поднимаясь в горы до 3000 метров.

5/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

Они питаются листьями, побегами, корой и плодами.

6/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

Животные находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и болезней.

7/8
© AP Photo / Brian Inganga

© AP Photo / Brian Inganga

Антилопы внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

8/8
© AP Photo / Brian Inganga

