Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси изъяли крупную партию наркотиков

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T18:37+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Главное управление полиции Старого Тбилиси задержало двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, один из задержанных ранее уже был судим. В результате обысков по месту жительства и личных обысков у обвиняемых в качестве вещественных доказательств было изъято наркотическое средство – высушенная марихуана, расфасованная в 80 пакетов и подготовленная к сбыту. Кроме того, в ходе следственных действий правоохранители изъяли материалы, используемые для расфасовки наркотиков. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

