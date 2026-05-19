Борьба с наркопреступностью: в Тбилиси изъяли крупную партию наркотиков
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы 19.05.2026
2026-05-19T18:37+0400
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Главное управление полиции Старого Тбилиси задержало двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, один из задержанных ранее уже был судим.
В результате обысков по месту жительства и личных обысков у обвиняемых в качестве вещественных доказательств было изъято наркотическое средство – высушенная марихуана, расфасованная в 80 пакетов и подготовленная к сбыту.
Кроме того, в ходе следственных действий правоохранители изъяли материалы, используемые для расфасовки наркотиков.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.