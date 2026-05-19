Европейская молодежная карта уже доступна в Грузии: кто может ею пользоваться?

Мэрия Тбилиси в пределах своих возможностей осуществляет специальные программы для поддержки молодежи, отмечают городские власти

2026-05-19T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинская молодежь с 19 мая может пользоваться Европейской молодежной картой (European Youth Card) с доступом к 25 тысячам скидок в 40 странах Европы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Тбилисская мэрия стала эксклюзивным лицензиатом Европейской молодежной карты в Грузии в мае 2025 года. Цель программы – расширить доступ грузинской молодежи к услугам мобильности, размещения, образования, спорта, культуры и развлечений. Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 18 до 30 лет. "Отныне наша молодежь будет пользоваться "Европейскими молодежными картами". Мы хотим, чтобы у нее не было ощущения ограниченных возможностей. Карта открывает людям в возрасте 18-30 лет двери к 25 000 скидкам по всей Европе и создает множество возможностей для миллионов молодых людей в сфере путешествий, развлечений, культуры, спорта и других направлений", – сказал Каладзе. По его словам, мэрия Тбилиси в пределах своих возможностей осуществляет специальные программы для поддержки молодежи. "У нас есть программы в сфере спорта, культуры, образования, в которых участвует немало молодых людей. Мы ежегодно стараемся расширить программы и дать возможность большему количеству граждан участвовать в них, потому что образованная и успешная молодежь – краеугольный камень строительства страны", – отметил Каладзе. Для получения карты лица от 18 до 30 лет должны быть клиентами Банка Грузии. Карта представлена в мобильном банкинге и обойдется пользователям в 10 лари в год. Ассоциация тесно сотрудничает с Европейским союзом и Советом Европы. У нее есть партнеры во всех 40 странах, которые занимаются эксклюзивным распространением и управлением картой.

