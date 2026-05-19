Глава парламента Грузии выступил в "колыбели китайских дипломатов" в Пекине
Китайский университет иностранных дел (CFAU) является государственным вузом, аффилированным с МИД Китая, и известен как "колыбель китайских дипломатов"
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Значение стратегического партнерства между Грузией и Китаем, а также приоритеты грузинских властей по сохранению мира, суверенитета и стабильности на фоне турбулентной международной обстановки стали главными темами выступления председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в Китайском университете иностранных дел. Глава грузинского законодательного органа выступил с докладом в Китайском университете иностранных дел в рамках официального визита грузинской парламентской делегации в Китай. "В своем выступлении Шалва Папуашвили подчеркнул значение первого визита парламентской делегации Грузии в Китай, а также растущее стратегическое партнерство между Грузией и Китаем", – говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа. Председатель парламента отметил, что мир переживает трансформационные процессы, а в существующей турбулентной международной среде Грузия остается "островом мира и развития". Он также рассказал о политике грузинских властей, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Отдельное внимание в своем выступлении Папуашвили уделил стратегическому географическому положению Грузии и потенциалу страны в сфере транспортной и экономической связности. Во встрече также приняли участие первый вице-спикер парламента, руководитель парламентской группы дружбы Грузия-Китай Гия Вольский и председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе, которые также выступили с речью. Китайский университет иностранных дел (CFAU), расположенный в Пекине, является государственным вузом, аффилированным с МИД Китая, и известен как "колыбель китайских дипломатов". Университет готовит специалистов в сферах дипломатии, международных отношений и международного права. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Премьер Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
