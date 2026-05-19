Как будет работать новая структура МВД Грузии – ответ премьера
19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T20:29+0400
20:29 19.05.2026
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. У нового подразделения МВД Грузии есть различные механизмы для получения информации об использовании языка ненависти, а как его определять покажет практика судов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая анонсировал создание специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве создадут при МВД Грузии.
"Существуют различные механизмы для того, чтобы МВД получало информацию об использовании языка ненависти. Эту информацию может собрать само соответствующее подразделение, также с ним могут поделиться информацией, также конкретные дела могут быть возбуждены на основании публичной информации", - заявил Кобахидзе.
Он отметил, что несмотря на то, что в Грузии есть нормы о запрете языка ненависти, что на самом деле является языком ненависти должен будет определять суд уже на практике.
"Как юрист, я могу иметь свою позицию относительно того, что является языком ненависти, а что нет, Однако практику должны установить соответствующие органы - МВД, суд, и лучше будем наблюдать за тем, как это будет делать как одно так и другое ведомство и орган", - сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что двойные стандарты недопустимы.
"Естественно, что законодательство должно быть задействовано без каких-либо двойных стандартов. Безусловно, мы все вместе должны следить за практикой, которая будет сформирована в МВД, и она не должна быть односторонней. Эта практика должна в равной степени касаться всех сторон, чтобы полностью искоренить язык вражды, ненависть в нашем обществе", – отметил премьер.
В Грузии публичные призывы в устной, письменной форме или при помощи других средств выражения к насильственным действиям для разжигания розни между группами лиц с расовыми, религиозными, национальными, местечковыми, этническими, социальными, политическими, языковыми или (и) иными признаками, если это создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления насильственного деяния, являются уголовным преступлением.
