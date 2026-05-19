Как будет работать новая структура МВД Грузии – ответ премьера

Существуют различные механизмы для того, чтобы МВД получало информацию об использовании языка ненависти, заявил премьер 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T20:29+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. У нового подразделения МВД Грузии есть различные механизмы для получения информации об использовании языка ненависти, а как его определять покажет практика судов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая анонсировал создание специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве создадут при МВД Грузии. Он отметил, что несмотря на то, что в Грузии есть нормы о запрете языка ненависти, что на самом деле является языком ненависти должен будет определять суд уже на практике. "Как юрист, я могу иметь свою позицию относительно того, что является языком ненависти, а что нет, Однако практику должны установить соответствующие органы - МВД, суд, и лучше будем наблюдать за тем, как это будет делать как одно так и другое ведомство и орган", - сказал Кобахидзе. При этом он отметил, что двойные стандарты недопустимы. В Грузии публичные призывы в устной, письменной форме или при помощи других средств выражения к насильственным действиям для разжигания розни между группами лиц с расовыми, религиозными, национальными, местечковыми, этническими, социальными, политическими, языковыми или (и) иными признаками, если это создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления насильственного деяния, являются уголовным преступлением.

