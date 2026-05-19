Какой сегодня церковный праздник: 19 мая 2026

По православному церковному календарю 19 мая отмечают день памяти праведного Иова, Варвара воина и других мучеников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Праведный ИовПо церковному календарю 19 мая поминают праведного Иова, жившего в Северной Аравии за две тысячи лет до Рождества Христова. Судьба праведного описана в Библии.Жил будущий cвятой, стараясь исполнять все Божьи заповеди. Все у него было хорошо. Семь взрослых сыновей и три дочери жили дружно, огромные стада паслись на пастбищах, люди уважали его за честность и справедливость, а сам он неустанно благодарил Господа за данное ему счастье.Сатана, по преданию, стал утверждать, что Иов лишь потому любит Бога, что в его жизни все благополучно, но если на праведника наслать несчастья, он веру быстро утратит.Господь, желая показать сатане терпение Иова, сказал ему, что все, что есть у праведника, кроме его самого, предает в руки дьявола.Иов, внезапно лишившись детей и богатства, продолжал благословлять имя Господа. Тогда дьявол поразил праведника проказой, и его изгнали из города, считая, что Бог наказывает его за грехи. Но Иов считал, что принимать от Господа нужно как добро, так и зло.Возроптал праведник лишь однажды, но потом раскаялся от всего сердца. Поэтому Бог, возвратив здоровье праведнику, дал ему вдвое больше, чем тот имел прежде.Святая ТавифаПо церковному календарю 19 мая поминают святую Тавифу, женщину милосердную и добродетельную, которая жила в I веке.Принадлежала будущая святая к христианской общине в Иоппии. Однажды она тяжело заболела. Апостол Петр в то время проповедовал недалеко от Иоппии в Лидде. К нему послали гонца с просьбой о помощи.Тавифа, когда апостол добрался до Иоппии, была уже мертва. Преклонив колени, первоверховный стал горячо молиться Господу. Потом, подойдя к одру, воззвал: "Тавифа, встань!", и она поднялась совершенно здоровой.Варвар-воин и другиеПо церковному календарю 19 мая поминают Варвара, Вакха, Каллимаха и Дионисия, живших в IV веке и служивших в войске императора Юлиана Отступника.Варвар был тайным христианином. Он приобрел большую популярность в войске и получил титул царского телохранителя (комита), победив в единоборстве неприятельского воина-великана в войне с франками.Военачальник Вакх после победы над франками захотел принести языческим богам жертву и предложил честь первого жертвоприношения Варвару как победителю.Святой, отказавшись принести жертву, открыто исповедал себя христианином. За это его подвергли жестоким пыткам – тело святого резали до тех пор, пока внутренности не выпали. Но его раны ангел бесследно исцелил.Военачальник Вакх и воины Каллимах и Дионисий, увидев это чудо, уверовали во Христа, за что были обезглавлены. А Варвара продолжали пытать и еще семь дней. Затем ему отрубили голову. Произошло это в 362 году.ИмениныПо церковному календарю 19 мая именины отмечают Василий, Илларион, Иван, Денис, Касьян, Пахом и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников

