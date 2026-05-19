Мэр Тбилиси опубликовал "письмо соболезнований" народу Германии

Причиной решения Саарбрюккена стало сокращение сотрудничества немецкого правительства с грузинскими властями

2026-05-19T16:42+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Немецкий город Саарбрюккен разрывает побратимские отношения с Тбилиси, несмотря на давнюю дружбу и взаимное уважение между народами Грузии и Германии, и все это из-за решений немецкой бюрократии, повинующейся "Глубинному государству", написал в "Письме с соболезнованиями немецкому народу" мэр Тбилиси Каха Каладзе. В немецких СМИ 18 мая появились сообщения о том, что город Саарбрюккен, ставший побратимом Тбилиси в 1975 году, собирается разорвать дружеские отношения с грузинской столицей. По данным местного издания Zaarbrucken Zeitung, городской совет обсудит вопрос о прекращении дружбы в четверг, 21 мая. Причиной решения Саарбрюккена стало сокращение сотрудничества немецкого правительства с грузинскими властями. Как отмечает мэр Тбилиси, особенно прискорбно, что культурные и партнерские связи, сложившиеся десятилетиями, страдают из-за "односторонней политической конъюнктуры". "Несмотря на давнюю дружбу и взаимное уважение между народами Грузии и Германии, к сожалению, из-за решений немецкой бюрократии, повинующейся "Глубинному государству", даже историческая дружба становится предметом политических спекуляций", – говорится в письме Каладзе. По его словам, если бы Германию действительно беспокоила политическая ситуация в европейских государствах, вместо принятия этих абсурдных решений, лучше было бы сосредоточиться на самом серьезном событии в сфере демократии и прав человека, которое произошло на днях в Копенгагене. Мэр Тбилиси отметил, что все вышесказанное лучше всего иллюстрирует "абсурдную и одновременно трагическую ситуацию, в которой оказалось немецкое население". "В условиях существующей бюрократии, которая служит интересам не немцев, а "глубинного государства", речь идет о рациональном немецком народе и стране, отличавшейся высокой политической культурой и уважением к европейским ценностям", – пишет Каладзе. Как считает градоначальник, возможно, именно поэтому в немецком обществе все чаще звучат вопросы о том, насколько существующее бюрократическое правительство отвечает интересам и потребностям самого немецкого народа. К слову, первым городом, разорвавшим побратимские отношения с Тбилиси, стал французский Нант. Это произошло в июне 2025 года. В случае Нанта среди причин называлась сложная политическая ситуация в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

