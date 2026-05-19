"Нездоровая" оппозиция мешает развитию демократии – премьер-министр Грузии

Антигосударственным силам и "агентуре" не должно быть места в здоровом демократическом пространстве, заявил Кобахидзе

2026-05-19T12:48+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Упразднение оппозиционных партий поможет здоровому развитию демократии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения статей Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты". По его словам, слабая оппозиция устраивает власти, но демократия должна развиваться, и власти будут для этого действовать через Конституционный суд. "На основании надлежащих конституционных демократических процедур должно быть обеспечено оздоровление политической системы в нашей стране, на этом мы будем максимально сконцентрированы", – пояснил премьер. "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции. Второй – "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В его обоснование включены события, связанные с конфликтом 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

