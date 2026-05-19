Ножи в Грузии под запретом: скольких оштрафовали?
Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа было выписано в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция Грузии оштрафовала 2,7 тысячи человек за ношение холодного оружия в период с 1 января по 20 апреля 2026 года, говорится в материалах на сайте МВД. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу его нарушения". Размер штрафа составляет 500 лари. Повторное совершение этого административного правонарушения карается уже уголовной ответственностью. Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в указанный период было выписано в Тбилиси (1,6 тысячи), далее следуют регионы Аджария (281) и Мцхета-Мтианети (221). Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 16 несовершеннолетних. В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно только то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
