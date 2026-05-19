https://sputnik-georgia.ru/20260519/oskorbleniya-v-adres-chinovnikov-vykhodyat-za-ramki-svobody-slova--reshenie-espch-po-gruzii-298717510.html

Оскорбления в адрес чиновников выходят за рамки свободы слова – решение ЕСПЧ по Грузии

Оскорбления в адрес чиновников выходят за рамки свободы слова – решение ЕСПЧ по Грузии

Sputnik Грузия

В решении ЕСПЧ особое внимание было уделено тому, что мера, примененная к истцу, была минимальной и пропорциональной 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T15:38+0400

2026-05-19T15:38+0400

2026-05-19T15:38+0400

еспч

европейский суд по правам человека

мамука мдинарадзе

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249905310_0:247:4928:3019_1920x0_80_0_0_2923a41719f38a50f95d1f9650223455.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека подтвердил, что оскорбительные, унижающие и нецензурные высказывания, публично сделанные в адрес должностных лиц, выходят за рамки свободы выражения мнения, сообщает Минюст Грузии, комментируя решение ЕСПЧ по делу "Миладзе против Грузии". Ираклий Миладзе подал иск в ЕСПЧ после того, как в 2022 году грузинский суд оштрафовал на 500 лари (около 187 долларов) его за мат в адрес мэра Тбилиси Кахи Каладзе, а также сотрудников мэрии и полиции в видео в соцсети TikTok.По оценке суда, использованный язык был направлен на унижение и оскорбление государственных служащих. "Страсбургский суд также разделил аргументацию национальных судов и отметил, что они правильно провели границу между острой политической критикой и оскорблениями личного характера", – говорится в сообщении. В решении особое внимание было уделено тому, что мера, примененная к истцу, была минимальной и пропорциональной. По мнению грузинского Минюста, Европейский суд по правам человека своим решением подтвердил, что свобода выражения мнения является одной из фундаментальных ценностей демократического общества и защищает даже острую критику, однако она не включает в себя унижение и личные оскорбления других, в том числе должностных лиц и госслужащих. Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая анонсировал создание при МВД специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве. А вот оскорбления чиновников и должностных лиц при исполнении ими обязанностей являются административным правонарушением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

еспч, европейский суд по правам человека, мамука мдинарадзе, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, политика