Оскорбления в адрес чиновников выходят за рамки свободы слова – решение ЕСПЧ по Грузии
В решении ЕСПЧ особое внимание было уделено тому, что мера, примененная к истцу, была минимальной и пропорциональной
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека подтвердил, что оскорбительные, унижающие и нецензурные высказывания, публично сделанные в адрес должностных лиц, выходят за рамки свободы выражения мнения, сообщает Минюст Грузии, комментируя решение ЕСПЧ по делу "Миладзе против Грузии".
Ираклий Миладзе подал иск в ЕСПЧ после того, как в 2022 году грузинский суд оштрафовал на 500 лари (около 187 долларов) его за мат в адрес мэра Тбилиси Кахи Каладзе, а также сотрудников мэрии и полиции в видео в соцсети TikTok.
"Европейский суд единогласно постановил, что заявления истца не представляли собой политическую критику или выражение мнения по вопросу, представляющему общественный интерес", – отмечает министерство юстиции.
По оценке суда, использованный язык был направлен на унижение и оскорбление государственных служащих.
"Страсбургский суд также разделил аргументацию национальных судов и отметил, что они правильно провели границу между острой политической критикой и оскорблениями личного характера", – говорится в сообщении.
В решении особое внимание было уделено тому, что мера, примененная к истцу, была минимальной и пропорциональной.
По мнению грузинского Минюста, Европейский суд по правам человека своим решением подтвердил, что свобода выражения мнения является одной из фундаментальных ценностей демократического общества и защищает даже острую критику, однако она не включает в себя унижение и личные оскорбления других, в том числе должностных лиц и госслужащих.
"Решение еще раз подчеркивает, что государство уполномочено защищать политических должностных лиц и государственных служащих от необоснованных словесных нападок и оскорблений, чтобы они могли выполнять свои обязанности в обстановке, свободной от унижающего достоинство давления", – говорится в заявлении ведомства.
Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе 18 мая анонсировал создание при МВД специального управления по мониторингу языка ненависти и агрессии в публичном пространстве.
В Грузии публичные призывы в устной, письменной форме или при помощи других средств выражения к насильственным действиям для разжигания розни между группами лиц с расовыми, религиозными, национальными, местечковыми, этническими, социальными, политическими, языковыми или (и) иными признаками, если это создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления насильственного деяния, являются уголовным преступлением.
А вот оскорбления чиновников и должностных лиц при исполнении ими обязанностей являются административным правонарушением.