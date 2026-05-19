https://sputnik-georgia.ru/20260519/patriarkh-shio-iii-vstretitsya-s-roditelyami-detey-s-myshechnoy-distrofiey-dyushenna-298710065.html
Патриарх Шио III встретится с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна
Патриарх Шио III встретится с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна
Sputnik Грузия
В Минздраве заявляют, что продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна 19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T10:42+0400
2026-05-19T10:42+0400
2026-05-19T11:32+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
минздрав
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0b/298570886_0:113:1227:803_1920x0_80_0_0_8aacc873f80d4b4b7b26f4d6937d99b6.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Родители детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, во вторник встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III, сообщают СМИ. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, однако после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается. Встреча родителей с Патриархом Шио III запланирована на 19 мая в 15:00. "Нам позвонили из патриархии, Патриарх Шио готов нас принять. Встреча состоится сегодня в 15:00", – рассказала одна из родительниц Тако Гоголадзе журналистам. Как ранее отметил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, власти продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Министр отметил, что решение по таким лекарствам требует исключительно профессионального подхода и опоры на международный опыт, поскольку неточная информация может ввести общество и пациентов в заблуждение. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0b/298570886_2:0:1223:916_1920x0_80_0_0_b1d027c2f9602b6e73a746c51affd23e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав
грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав
Патриарх Шио III встретится с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна
10:42 19.05.2026 (обновлено: 11:32 19.05.2026)
В Минздраве заявляют, что продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Родители детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, во вторник встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III, сообщают СМИ.
В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, однако после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается.
Встреча родителей с Патриархом Шио III запланирована на 19 мая в 15:00.
"Нам позвонили из патриархии, Патриарх Шио готов нас принять. Встреча состоится сегодня в 15:00", – рассказала одна из родительниц Тако Гоголадзе журналистам.
Как ранее отметил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, власти продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.
Министр отметил, что решение по таким лекарствам требует исключительно профессионального подхода и опоры на международный опыт, поскольку неточная информация может ввести общество и пациентов в заблуждение.
В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина.
Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие.