Патриарх Шио III встретится с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна

В Минздраве заявляют, что продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T10:42+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Родители детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, во вторник встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III, сообщают СМИ. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, однако после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается. Встреча родителей с Патриархом Шио III запланирована на 19 мая в 15:00. "Нам позвонили из патриархии, Патриарх Шио готов нас принять. Встреча состоится сегодня в 15:00", – рассказала одна из родительниц Тако Гоголадзе журналистам. Как ранее отметил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, власти продолжают изучать эффективность и возможные риски препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Министр отметил, что решение по таким лекарствам требует исключительно профессионального подхода и опоры на международный опыт, поскольку неточная информация может ввести общество и пациентов в заблуждение. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

