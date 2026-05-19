https://sputnik-georgia.ru/20260519/premer-gruzii-napravil-otkrytoe-pismo-lideram-es-298712189.html
Премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС
Премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС
Sputnik Грузия
Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса Европейского союза и его внутреннего развития, отмечено в... 19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T11:46+0400
2026-05-19T11:46+0400
2026-05-19T11:57+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
брюссель
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ираклий кобахидзе
европарламент
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295091576_0:165:2048:1317_1920x0_80_0_0_222f30fffec207a9578e7c13cb3fb9a4.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии направил открытое письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле, в котором поднял вопросы стратегического курса Европейского союза и ценностных основ сотрудничества. В письме подчеркивается, что Грузия является страной, основанной на европейских ценностях, где человеческое достоинство, свобода, гуманизм и национальная идентичность рассматриваются как исторически сложившиеся и фундаментальные принципы общества. "К сожалению, в результате решений, принятых евробюрократией в отношении Грузии, по вашей инициативе в одностороннем порядке был прекращен политический диалог с нашей страной, после чего неоднократно были отклонены предложенные нами форматы обсуждения и сотрудничества. Учитывая такую ситуацию, мы вынуждены обратиться к вам с открытым письмом", – говорится в письме. Грузинская сторона неоднократно отмечала, что стремление страны к вступлению в ЕС не ограничивается формальным процессом интеграции. Для граждан Грузии Европа воспринимается прежде всего как ценностное и цивилизационное пространство, основанное на историческом выборе предков и таких принципах, как христианская мораль, свобода, равенство, уважение прав человека и демократические ценности. "Для нас Евросоюз – это общее европейское цивилизационное пространство, объединение, которое принадлежит не конкретным политическим фигурам, европейским лидерам или евробюрократам, а европейским народам, включая грузинский", – отмечено в письме. В этом контексте Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, выражает обеспокоенность событиями в Копенгагене, которые, по оценке ее властей, не соответствуют европейским ценностям и духу Европы. В мае в столице Дании, в Копенгагене, более 100 активистов, собравшихся у здания транспортной компании Maersk, которая, как утверждается, перевозит военные грузы и оружие в Израиль на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, столкнулись с вмешательством полиции. Силы безопасности напали на протестующих с помощью собак и дубинок. "Госпожа Урсула, господин Антонио, госпожа Роберта, обращаемся к вам с вопросом как к представителям высших институтов ЕС: как вы оцениваете насилие, произошедшее в Копенгагене, когда против участников мирной демонстрации сначала применили дубинки, а затем использовали собак?" – говорится в письме. Также премьер-министр выразил обеспокоенность ситуацией в Европе в целом, включая вопросы экономического и демократического развития, миграционные процессы и изменения в общественно-ценностной сфере. Кадры с разгона демонстрации, как отмечается в письме, вызвали международную реакцию и, по мнению авторов, отражают "тревожные тенденции". Подчеркивается, что если ранее Европа воспринималась как образец демократии и защиты прав человека, то сегодня усиливаются противоположные процессы. "Для Грузии, как и для любого государства, приверженного демократическим ценностям, категорически неприемлемы как насилие, так и, по мнению авторов письма, отход Евросоюза от фундаментальных принципов, на которых он был основан", – отмечается в письме. В завершение отмечено, что Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса Европейского союза и его внутреннего развития. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
брюссель
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295091576_36:0:2012:1482_1920x0_80_0_0_bb3dadaac768bb4ff06eaa612469d85f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, европарламент
политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, европарламент
Премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС
11:46 19.05.2026 (обновлено: 11:57 19.05.2026)
Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса Европейского союза и его внутреннего развития, отмечено в письме
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии направил открытое письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле, в котором поднял вопросы стратегического курса Европейского союза и ценностных основ сотрудничества.
В письме подчеркивается, что Грузия является страной, основанной на европейских ценностях, где человеческое достоинство, свобода, гуманизм и национальная идентичность рассматриваются как исторически сложившиеся и фундаментальные принципы общества.
"К сожалению, в результате решений, принятых евробюрократией в отношении Грузии, по вашей инициативе в одностороннем порядке был прекращен политический диалог с нашей страной, после чего неоднократно были отклонены предложенные нами форматы обсуждения и сотрудничества. Учитывая такую ситуацию, мы вынуждены обратиться к вам с открытым письмом", – говорится в письме.
Грузинская сторона неоднократно отмечала, что стремление страны к вступлению в ЕС не ограничивается формальным процессом интеграции. Для граждан Грузии Европа воспринимается прежде всего как ценностное и цивилизационное пространство, основанное на историческом выборе предков и таких принципах, как христианская мораль, свобода, равенство, уважение прав человека и демократические ценности.
"Для нас Евросоюз – это общее европейское цивилизационное пространство, объединение, которое принадлежит не конкретным политическим фигурам, европейским лидерам или евробюрократам, а европейским народам, включая грузинский", – отмечено в письме.
В этом контексте Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, выражает обеспокоенность событиями в Копенгагене, которые, по оценке ее властей, не соответствуют европейским ценностям и духу Европы.
В мае в столице Дании, в Копенгагене, более 100 активистов, собравшихся у здания транспортной компании Maersk, которая, как утверждается, перевозит военные грузы и оружие в Израиль на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, столкнулись с вмешательством полиции. Силы безопасности напали на протестующих с помощью собак и дубинок.
"Госпожа Урсула, господин Антонио, госпожа Роберта, обращаемся к вам с вопросом как к представителям высших институтов ЕС: как вы оцениваете насилие, произошедшее в Копенгагене, когда против участников мирной демонстрации сначала применили дубинки, а затем использовали собак?" – говорится в письме.
Также премьер-министр выразил обеспокоенность ситуацией в Европе в целом, включая вопросы экономического и демократического развития, миграционные процессы и изменения в общественно-ценностной сфере.
Кадры с разгона демонстрации, как отмечается в письме, вызвали международную реакцию и, по мнению авторов, отражают "тревожные тенденции". Подчеркивается, что если ранее Европа воспринималась как образец демократии и защиты прав человека, то сегодня усиливаются противоположные процессы.
"Для Грузии, как и для любого государства, приверженного демократическим ценностям, категорически неприемлемы как насилие, так и, по мнению авторов письма, отход Евросоюза от фундаментальных принципов, на которых он был основан", – отмечается в письме.
В завершение отмечено, что Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса Европейского союза и его внутреннего развития.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России