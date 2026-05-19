Премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС

Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса Европейского союза и его внутреннего развития, отмечено в... 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T11:57+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии направил открытое письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле, в котором поднял вопросы стратегического курса Европейского союза и ценностных основ сотрудничества. В письме подчеркивается, что Грузия является страной, основанной на европейских ценностях, где человеческое достоинство, свобода, гуманизм и национальная идентичность рассматриваются как исторически сложившиеся и фундаментальные принципы общества. "К сожалению, в результате решений, принятых евробюрократией в отношении Грузии, по вашей инициативе в одностороннем порядке был прекращен политический диалог с нашей страной, после чего неоднократно были отклонены предложенные нами форматы обсуждения и сотрудничества. Учитывая такую ситуацию, мы вынуждены обратиться к вам с открытым письмом", – говорится в письме. Грузинская сторона неоднократно отмечала, что стремление страны к вступлению в ЕС не ограничивается формальным процессом интеграции. Для граждан Грузии Европа воспринимается прежде всего как ценностное и цивилизационное пространство, основанное на историческом выборе предков и таких принципах, как христианская мораль, свобода, равенство, уважение прав человека и демократические ценности. "Для нас Евросоюз – это общее европейское цивилизационное пространство, объединение, которое принадлежит не конкретным политическим фигурам, европейским лидерам или евробюрократам, а европейским народам, включая грузинский", – отмечено в письме. В этом контексте Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, выражает обеспокоенность событиями в Копенгагене, которые, по оценке ее властей, не соответствуют европейским ценностям и духу Европы. В мае в столице Дании, в Копенгагене, более 100 активистов, собравшихся у здания транспортной компании Maersk, которая, как утверждается, перевозит военные грузы и оружие в Израиль на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, столкнулись с вмешательством полиции. Силы безопасности напали на протестующих с помощью собак и дубинок. "Госпожа Урсула, господин Антонио, госпожа Роберта, обращаемся к вам с вопросом как к представителям высших институтов ЕС: как вы оцениваете насилие, произошедшее в Копенгагене, когда против участников мирной демонстрации сначала применили дубинки, а затем использовали собак?" – говорится в письме. Также премьер-министр выразил обеспокоенность ситуацией в Европе в целом, включая вопросы экономического и демократического развития, миграционные процессы и изменения в общественно-ценностной сфере. Кадры с разгона демонстрации, как отмечается в письме, вызвали международную реакцию и, по мнению авторов, отражают "тревожные тенденции". Подчеркивается, что если ранее Европа воспринималась как образец демократии и защиты прав человека, то сегодня усиливаются противоположные процессы. "Для Грузии, как и для любого государства, приверженного демократическим ценностям, категорически неприемлемы как насилие, так и, по мнению авторов письма, отход Евросоюза от фундаментальных принципов, на которых он был основан", – отмечается в письме. В завершение отмечено, что Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса Европейского союза и его внутреннего развития. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России

