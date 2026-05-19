https://sputnik-georgia.ru/20260519/premer-gruzii-vysoko-otsenil-propoved-shio-iii-ob-abortakh-298714249.html

Премьер Грузии высоко оценил проповедь Шио III об абортах

Премьер Грузии высоко оценил проповедь Шио III об абортах

Sputnik Грузия

По данным властей, за последние 14 лет число абортов в стране сократилось в несколько раз — в этом премьер видит влияние грузинской церкви 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T14:05+0400

2026-05-19T14:05+0400

2026-05-19T14:05+0400

грузия

новости

аджария

квемо картли

тбилиси

ираклий кобахидзе

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0e/298637802_0:21:800:471_1920x0_80_0_0_28c5b6e1f3e3daff6c7d271ecb8a9dcc.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Проповедь Католикоса-Патриарха Шио III об абортах имеет большое значение для грузинского общества, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В День святости семьи, 17 мая, Шио III обратился к пастве с первой проповедью, сделав в ней акцент на демографической проблеме. По его словам, семьи, в которых есть "такой тяжкий грех, как аборт, не смогут построить счастья". Такие семьи обречены, заявил патриарх, отметив, что счастье царит в семьях, где ребенок рождается раз в два-три года."Что касается проповеди патриарха об абортах, то это не первая его проповедь. До этого, например, 17 мая прошлого года, мы помним, как владыка Шио, на тот момент местоблюститель, тоже делал заявления по поводу абортов, что, естественно, имеет большое значение для нашего общества. Церковь всегда уделяла особое внимание абортам, и это имеет конкретные результаты", — сказал Кобахидзе. По его словам, за последние 14 лет число абортов в Грузии сократилось в несколько раз. "В 2012 году в Грузии было сделано более 39 тысяч абортов, а в прошлом году — менее 12 тысяч. Законодательство за это время не менялось. Это показывает, какое влияние имеют проповеди духовенства на общество", — отметил Кобахидзе. При этом премьер пояснил, что нет прямой корреляции между рождаемостью и абортами, так как произошло снижение по обоим показателям. "Это конкретный показатель, и я думаю, что это результат проповедей, которые общество слышит от духовенства. Поэтому, конечно, проповедь патриарха, которую мы услышали 17 мая, была очень важна", — подчеркнул Кобахидзе. По словам премьера, если существуют законодательные изменения, которые могут дополнительно улучшить демографическую ситуацию и сократить число абортов, власти готовы обсуждать их с патриархией и с духовенством. Проблема демографии По данным "Сакстата", в 2025 году в Грузии родилось около 37,9 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 44,3 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться в большинстве регионов Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси. Ранее для улучшения демографии ныне почивший Католикос-Патриарх Илия II учредил массовое крещение третьего и последующих детей в венчанных семьях в 2008 году. Крестным этих детей, а их было около 50 тысяч, был сам Илия II. Традиция массового крещения будет продолжена и Шио Третьим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

квемо картли

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, аджария, квемо картли, тбилиси, ираклий кобахидзе, сакстат