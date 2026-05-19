Шио III: новый глава Грузинской православной церкви – видео

Новый глава Грузинской православной церкви Шио III стал первым новым патриархом Грузии почти за полвека 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T20:00+0400

Он считается преемником курса Илии Второго, его избрание Патриархом воспринимается как событие, способное повлиять на развитие как церкви, так и на общественно-политические процессы в стране.Духовное образование Шио III получил в Тбилиси и Батуми, а затем в Московской духовной академии. В 1993 году принял монашеский постриг, затем был рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи.В 2003 году стал епископом Сенакским и Чхороцкуйским. С 2003 по 2017 год возглавлял грузинские церковные приходы в России. В 2010 году Шио III был возведен в сан митрополита. В 2017 году Илия Второй назначил его местоблюстителем патриаршего престола.Шио III уже объявил, что будет продолжена традиция массового крещения детей, которую заложил Илия Второй, чтобы укрепить семьи и повысить рождаемость в стране.

