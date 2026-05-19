Шио III: новый глава Грузинской православной церкви – видео
Новый глава Грузинской православной церкви Шио III стал первым новым патриархом Грузии почти за полвека 19.05.2026, Sputnik Грузия
Шио III: новый глава Грузинской православной церкви – видео

20:00 19.05.2026 (обновлено: 23:40 19.05.2026)
Новый глава Грузинской православной церкви Шио III стал первым новым патриархом Грузии почти за полвека
Он считается преемником курса Илии Второго, его избрание Патриархом воспринимается как событие, способное повлиять на развитие как церкви, так и на общественно-политические процессы в стране.

Духовное образование Шио III получил в Тбилиси и Батуми, а затем в Московской духовной академии. В 1993 году принял монашеский постриг, затем был рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи.

В 2003 году стал епископом Сенакским и Чхороцкуйским. С 2003 по 2017 год возглавлял грузинские церковные приходы в России. В 2010 году Шио III был возведен в сан митрополита. В 2017 году Илия Второй назначил его местоблюстителем патриаршего престола.

Шио III уже объявил, что будет продолжена традиция массового крещения детей, которую заложил Илия Второй, чтобы укрепить семьи и повысить рождаемость в стране.
