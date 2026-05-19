https://sputnik-georgia.ru/20260519/sluchay-beshenstva-na-ferme-v-vostochnoy-gruzii--v-odnom-iz-rayonov-obyavlen-karantin-298724907.html
Случай бешенства на ферме в Восточной Грузии – в одном из районов объявлен карантин
Случай бешенства на ферме в Восточной Грузии – в одном из районов объявлен карантин
Sputnik Грузия
Проведенная проверка установила, что животные на ферме не были вакцинированы против бешенства 19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T23:31+0400
2026-05-19T23:31+0400
2026-05-19T23:31+0400
грузия
новости
общество
гурджаанский район
восточная грузия
кахети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24228/07/242280726_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b55348b82a39e5f4f00d1be106f93f03.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Карантин объявлен в Гурджаанском районе (регион Кахети) после выявления случая бешенства на одной из ферм, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Очаг заболевания зафиксирован на территории, прилегающей к селу Чалаубани, недалеко от реки Иори. На ферме содержатся около тысячи голов мелкого рогатого скота, 17 голов крупного рогатого скота, две лошади и шесть собак. Как сообщили в агентстве, 14 мая одна из собак, проявлявшая агрессивность, покусала пять собак, одну овцу и одну голову крупного рогатого скота. Спустя несколько дней животное умерло. После лабораторного исследования образцов домашнего животного подтвердилось бешенство. Проведенная проверка установила, что животные на ферме не были вакцинированы против бешенства. В соответствии с действующим законодательством, животным, которые могли контактировать с источником инфекции и не были привиты, проводится экстренная вакцинация и устанавливается шестимесячное наблюдение под ответственность владельца. В зараженной зоне и на прилегающей территории введен карантин. Национальное агентство продовольствия уже начало противоэпизоотические мероприятия, включая обязательную вакцинацию восприимчивых животных, дезинфекцию, ограничение перемещения животных и постоянный мониторинг их состояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурджаанский район
восточная грузия
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24228/07/242280726_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3188079f6ff15fd387019833105e875b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, гурджаанский район, восточная грузия, кахети
грузия, новости, общество, гурджаанский район, восточная грузия, кахети
Случай бешенства на ферме в Восточной Грузии – в одном из районов объявлен карантин
Проведенная проверка установила, что животные на ферме не были вакцинированы против бешенства
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Карантин объявлен в Гурджаанском районе (регион Кахети) после выявления случая бешенства на одной из ферм, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии.
Очаг заболевания зафиксирован на территории, прилегающей к селу Чалаубани, недалеко от реки Иори. На ферме содержатся около тысячи голов мелкого рогатого скота, 17 голов крупного рогатого скота, две лошади и шесть собак.
Как сообщили в агентстве, 14 мая одна из собак, проявлявшая агрессивность, покусала пять собак, одну овцу и одну голову крупного рогатого скота. Спустя несколько дней животное умерло. После лабораторного исследования образцов домашнего животного подтвердилось бешенство.
Проведенная проверка установила, что животные на ферме не были вакцинированы против бешенства. В соответствии с действующим законодательством, животным, которые могли контактировать с источником инфекции и не были привиты, проводится экстренная вакцинация и устанавливается шестимесячное наблюдение под ответственность владельца.
В зараженной зоне и на прилегающей территории введен карантин. Национальное агентство продовольствия уже начало противоэпизоотические мероприятия, включая обязательную вакцинацию восприимчивых животных, дезинфекцию, ограничение перемещения животных и постоянный мониторинг их состояния.