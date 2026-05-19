Случай бешенства на ферме в Восточной Грузии – в одном из районов объявлен карантин

Проведенная проверка установила, что животные на ферме не были вакцинированы против бешенства

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Карантин объявлен в Гурджаанском районе (регион Кахети) после выявления случая бешенства на одной из ферм, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Очаг заболевания зафиксирован на территории, прилегающей к селу Чалаубани, недалеко от реки Иори. На ферме содержатся около тысячи голов мелкого рогатого скота, 17 голов крупного рогатого скота, две лошади и шесть собак. Как сообщили в агентстве, 14 мая одна из собак, проявлявшая агрессивность, покусала пять собак, одну овцу и одну голову крупного рогатого скота. Спустя несколько дней животное умерло. После лабораторного исследования образцов домашнего животного подтвердилось бешенство. Проведенная проверка установила, что животные на ферме не были вакцинированы против бешенства. В соответствии с действующим законодательством, животным, которые могли контактировать с источником инфекции и не были привиты, проводится экстренная вакцинация и устанавливается шестимесячное наблюдение под ответственность владельца. В зараженной зоне и на прилегающей территории введен карантин. Национальное агентство продовольствия уже начало противоэпизоотические мероприятия, включая обязательную вакцинацию восприимчивых животных, дезинфекцию, ограничение перемещения животных и постоянный мониторинг их состояния.

