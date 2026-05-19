СВР: ВСУ планируют атаковать Россию из стран Балтии

Несмотря на страх властей Латвии перед возможным ответом России, в страну уже отправлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. ВСУ планируют атаковать Россию беспилотниками с территории стран Балтии, об этом сообщило во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).По информации СВР, расчет делается на то, что возможность запускать беспилотники из стран Балтии позволит сократить подлетное время до целей и повысит эффективность террористических атак.Рига боится ответаНесмотря на то, что власти Латвии боятся ответа Москвы в случае пусков украинских беспилотников с латвийской территории, Киев сумел настоять на своем, отмечается в сообщении СВР.Там подчеркнули, что русофобия нынешних латвийских властей оказалась сильнее способности к критическому мышлению. По информации разведки, в Латвию уже отправлены военнослужащие украинских сил беспилотных систем. Известны и места их базирования – это латвийские военные базы "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".

