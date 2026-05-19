Три гражданина Грузии задержаны за участие в террористической организации

Во время обыска у задержанных обнаружили оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, флаг террористической организации и вещи с ее символикой 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T15:31+0400

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Контртеррористический центр Службы государственной безопасности задержал на востоке Грузии трех человек по обвинению в участии в международной террористической организации, сообщает СГБ. Операция проходила в селах Омало, Биркиани и Джоколо Панкисского ущелья (регион Кахети). Все задержанные – граждане Грузии. В ходе расследования установлено, что указанные лица вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"* и с целью осуществления террористической деятельности получали определенные указания из иностранного государства. Арестованные пытались создать в Панкисском ущелье ячейку террористической организации и привлечь новых членов, для чего устраивали конспиративные встречи и осуществляли террористическую пропаганду. Во время обыска у задержанных обнаружили оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, флаг террористической организации и вещи с ее символикой. Следствие ведется по статьям "Помощь в террористической деятельности" и "Вступление в террористическую организацию". Им грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается для установления других причастных лиц. Панкисское ущелье – высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни. Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что из Панкисского ущелья в ряды террористической организации "Исламское государство"* записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии.Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

