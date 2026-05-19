Участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс введен в полную эксплуатацию
Проект очень важен с точки зрения укрепления транспортной инфраструктуры Грузии, заявил премьер 19.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-19T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузия и Азербайджан подписали протокол Совета двусторонней координации, предусматривающий ввод в полную эксплуатацию нового участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.
Протокол о двустороннем координационном совете был подписан в Баку в понедельник, 18 мая, главой Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили и министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Этим успешно завершился долгосрочный исторический процесс реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – стратегической инициативы, фундамент которой был заложен в 2007 году.
"Все детали, касающиеся железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, согласованы, и указанный участок железной дороги будет запущен в ближайшее время. Эксплуатацией займется Грузинская железная дорога (ГЖД), будет создано совместное предприятие с азербайджанской стороной", – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, проект очень важен с точки зрения укрепления транспортной инфраструктуры Грузии.
"Вместе с Азербайджаном мы соединяем Каспийское море с Черным морем, соответственно, Европу с Азией, и развитие сотрудничества между Грузией и Азербайджаном имеет поистине стратегическое значение, и в этом отношении эти соглашения имеют историческое значение, являются важной вехой", – отметил он.
Как отметило Минэкономики Грузии, на протяжении многих лет проект сталкивался с многочисленными техническими, инфраструктурными, юридическими и организационными проблемами, которые препятствовали его полному завершению и полномасштабной эксплуатации.
По информации ведомства, проект БТК является стратегическим и осован на общем видении трех стран, региональном партнерстве и общей цели укрепления устойчивой связи между Азией и Европой.
Кроме того, проект еще раз подтверждает, что региональные инфраструктурные инициативы такого масштаба могут быть реализованы только посредством совместных усилий, координации и партнерства.
"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс уже является одним из ключевых компонентов Среднего коридора и играет особую роль в формировании современных, надежных и конкурентоспособных транспортно-логистических маршрутов между Азией и Европой", – говорится в сообщении Минэкономики.
Как отметило ведомство, значение проекта особенно возрастает на фоне растущих грузопотоков между Китаем и Европой и возросшего международного интереса к Среднему коридору.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию.
После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.
Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.
Это проект, который совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.