Власти Грузии не будут действовать в интересах "фармацевтической мафии" – премьер
Речь идет не о личных средствах правительства, а о деньгах налогоплательщиков, поэтому власти подходят к вопросу прагматично, заявил Кобахидзе 19.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Правительство Грузии не должно действовать в интересах "фармацевтической мафии", а обязано принимать рациональные решения при расходовании бюджетных средств, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о дорогостоящих препаратах для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна.
В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, однако после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается.
"Себестоимость этих препаратов составляет 300-700 долларов. Их продают за 700 тысяч и 3 миллиона долларов. Вы сами можете представить, о каких масштабах фармацевтической мафии идет речь. Главное, чтобы мы не следовали инициативам мафии и приняли рациональное решение", – сказал Кобахидзе.
По его словам, речь идет не о личных средствах правительства, а о деньгах налогоплательщиков, поэтому власти подходят к вопросу прагматично.
"Для нас было бы проще всего взять эти 50 миллионов и потратить. Это был бы самый простой и политически наиболее выгодный выход. Но есть ответственность перед грузинским народом и налогоплательщиками. Правительство должно рационально тратить бюджетные средства", – отметил Кобахидзе.
Премьер добавил, что главный вопрос заключается в том, будут ли эти деньги потрачены рационально или пойдут на "обогащение фармацевтической мафии".
По словам премьера, правительство обязано рационально распределять средства налогоплательщиков, однако при этом понимает положение родителей детей с мышечной дистрофией.
"В этом вопросе необходимы экспертные знания. Поэтому консультации лучше продолжить с соответствующим ведомством и в этом формате", – пояснил Кобахидзе.
Премьер также подчеркнул, что власти готовы обсуждать тему со всеми сторонами, в том числе с Патриархом Шио III, который во вторник встретится с родителями детей с дистрофией Дюшенна.
"Мы готовы говорить со всеми. Готовы говорить с Патриархом по всем темам, в том числе и по этой. У нас есть конкретная позиция по этому вопросу. Если кто-то убедит нас в обратном, естественно, мы это учтем", – добавил Кобахидзе.
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина.
Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.