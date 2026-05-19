https://sputnik-georgia.ru/20260519/vlasti-gruzii-ne-budut-deystvovat-v-interesakh-farmatsevticheskoy-mafii--premer--298713585.html

Власти Грузии не будут действовать в интересах "фармацевтической мафии" – премьер

Власти Грузии не будут действовать в интересах "фармацевтической мафии" – премьер

Sputnik Грузия

Речь идет не о личных средствах правительства, а о деньгах налогоплательщиков, поэтому власти подходят к вопросу прагматично, заявил Кобахидзе 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T13:34+0400

2026-05-19T13:34+0400

2026-05-19T13:34+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

ираклий кобахидзе

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_96305f814b8e99c095f42e096a976de2.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Правительство Грузии не должно действовать в интересах "фармацевтической мафии", а обязано принимать рациональные решения при расходовании бюджетных средств, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о дорогостоящих препаратах для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, однако после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается. По его словам, речь идет не о личных средствах правительства, а о деньгах налогоплательщиков, поэтому власти подходят к вопросу прагматично. Премьер добавил, что главный вопрос заключается в том, будут ли эти деньги потрачены рационально или пойдут на "обогащение фармацевтической мафии". По словам премьера, правительство обязано рационально распределять средства налогоплательщиков, однако при этом понимает положение родителей детей с мышечной дистрофией. "В этом вопросе необходимы экспертные знания. Поэтому консультации лучше продолжить с соответствующим ведомством и в этом формате", – пояснил Кобахидзе. Премьер также подчеркнул, что власти готовы обсуждать тему со всеми сторонами, в том числе с Патриархом Шио III, который во вторник встретится с родителями детей с дистрофией Дюшенна. "Мы готовы говорить со всеми. Готовы говорить с Патриархом по всем темам, в том числе и по этой. У нас есть конкретная позиция по этому вопросу. Если кто-то убедит нас в обратном, естественно, мы это учтем", – добавил Кобахидзе. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, минздрав