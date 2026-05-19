https://sputnik-georgia.ru/20260519/vs-rossii-provodyat-uchenie-po-primeneniyu-yadernykh-sil-298720597.html

ВС России проводят учение по применению ядерных сил

ВС России проводят учение по применению ядерных сил

Sputnik Грузия

Военные РФ задействуют в мероприятии силы РВСН, двух флотов, дальней авиации, планируются пуски крылатых и баллистических ракет, а также совместные действия с... 19.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-19T12:58+0400

2026-05-19T12:58+0400

2026-05-19T17:33+0400

россия

в мире

минобороны рф

российская армия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/16/266165410_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_51a339902f8a9704455cf2ff1fe653fa.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Вооруженные силы РФ проводят с 19 по 21 мая учение по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в Минобороны России.Уточняется, что в ходе учения предусмотрено задействование ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации, части сил Ленинградского и Центрального военных округов.В оборонном ведомстве уточнили, что в том числе будет задействовано более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подлодок (восемь из них – ракетные стратегического назначения).В ходе учения руководящий и оперативный состав будут совершенствовать навыки, в том числе по управлению подчиненными силами при сдерживании вероятного противника. Кроме того, будет проверен уровень подготовленности органов военного управления и войск, а также оценена способность привлеченных войск и сил выполнять задачи по предназначению.Также в МО РФ сообщили, что во время учения пройдут пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на российской территории.Кроме того, российские и белорусские военные отработают вопросы совместного применения ядерного оружия, которое размещено на территории Беларуси.Ранее белорусское МО сообщило о проведении на территории республики тренировки по применению ядерного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, минобороны рф, российская армия