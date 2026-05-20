"Аморальность политики": в Тбилиси раскритиковали Британию за смягчение санкций против РФ

Лондон выдал лицензию на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T15:05+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко раскритиковал Великобританию после ее решения о смягчении санкций в отношении российских нефтепродуктов. Великобритания выдала лицензию на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Сегодня мы узнаем, что сама Великобритания отменила санкции. Если бы мы послушали действующего посла Великобритании и вообще разорвали бы экономические связи с Россией, если бы мы не ввозили нефть, мы бы впали в экономический коллапс. Такова аморальность, к сожалению, международной политики", – сказал Папуашвили. Цены на нефть в марте 2026 года резко выросли и в отдельные дни превышали 100 долларов за баррель на фоне опасений дефицита из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При сохранении серьезных перебоев в поставках отдельные аналитики допускают и гораздо более резкий скачок цен. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "Пост ТВ" подпали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

