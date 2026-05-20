Автомобиль протаранил ворота Патриархии в Тбилиси – СМИ

Во время инцидента водитель выкрикивал оскорбления в адрес церкви и Патриарха 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T15:10+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Таксист на автомобиле въехал во двор патриархии Грузии в Тбилиси, повредив ворота и ограждение, сообщил телеканал "Имеди". По словам очевидцев происшествия, во время инцидента водитель белого Toyota Prius выкрикивал оскорбления в адрес церкви и Патриарха. Машина также врезалась в припаркованный во дворе патриархии легковой автомобиль. По данным МВД, водитель такси задержан. В результате происшествия никто не пострадал. Расследование инцидента начато по статье 187 Уголовного кодекса "Повреждение или уничтожение вещи". На месте работают полиция, скорая помощь и спасательные службы. Проводятся следственные действия.

