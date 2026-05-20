Более 600 случаев и режим ЧС: что происходит со вспышкой Эболы?

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что эти цифры будут расти 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T14:37+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил риск распространения лихорадки Эбола за пределы охваченного вспышкой региона как невысокий."Мы оцениваем риск как высокий на региональном и национальном уровне, но как низкий на глобальном уровне", – заявил он на пресс-конференции в Женеве.По данным ВОЗ, на сегодняшний день зафиксировано более 600 подозреваемых случаев заражения и 139 подозреваемых случаев смерти. Гебрейесус предупредил, что эти цифры будут расти.17 мая ВОЗ признала вспышку Эболы штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения. Первые случаи заболевания были выявлены 15 мая в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго. В тот же день соседняя Уганда объявила режим повышенной готовности после гибели мужчины, прибывшего из Конго. Согласно правилам ВОЗ, даже единственный подтвержденный случай на территории страны автоматически влечет за собой объявление вспышки.

