Борьба с "воровским миром" в Грузии: скольких обвинили в 2025 году?

Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T17:11+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Уголовное преследование за связи с воровским миром в Грузии в 2025 году было начато в отношении 242 лиц, говорится в отчете Генеральной прокуратуры страны. Так, по данным ведомства, число обвиняемых в прошлом году на 197 человек превышает показатель 2024 года. "Уголовная политика прокуратуры Грузии в 2025 году была строгой в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с "воровским миром". Как правило, уголовные дела в суде рассматривались по существу, и процессуальная сделка оформлялась лишь в особых случаях", – говорится в отчете Генпрокуратуры. При этом ведомство отмечает, что вынесение приговоров по уголовным делам, связанным с "воровским миром", требует время, исходя из сложности таких дел. Согласно отчету, в прошлом году в Грузии обвинения были предъявлены 18 ворам в законе, а еще 67 – уличили в членстве в "воровском мире". Также, по данным прокуратуры, 18 человек в 2025 году обвинили в участии в "воровских сходках", 54 – в поддержке "воровского мира", а 58 – в обращении к члену "воровского мира". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.

2026

