Борьба с "воровским миром" в Грузии: скольких обвинили в 2025 году?
2026-05-20T17:38+0400
17:11 20.05.2026 (обновлено: 17:38 20.05.2026)
Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Уголовное преследование за связи с воровским миром в Грузии в 2025 году было начато в отношении 242 лиц, говорится в отчете Генеральной прокуратуры страны.
Так, по данным ведомства, число обвиняемых в прошлом году на 197 человек превышает показатель 2024 года.
"Уголовная политика прокуратуры Грузии в 2025 году была строгой в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с "воровским миром". Как правило, уголовные дела в суде рассматривались по существу, и процессуальная сделка оформлялась лишь в особых случаях", – говорится в отчете Генпрокуратуры.
При этом ведомство отмечает, что вынесение приговоров по уголовным делам, связанным с "воровским миром", требует время, исходя из сложности таких дел.
Согласно отчету, в прошлом году в Грузии обвинения были предъявлены 18 ворам в законе, а еще 67 – уличили в членстве в "воровском мире".
Также, по данным прокуратуры, 18 человек в 2025 году обвинили в участии в "воровских сходках", 54 – в поддержке "воровского мира", а 58 – в обращении к члену "воровского мира".
"Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе".
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.