Борьба с вырубкой лесов: нарушения выявили в двух муниципалитетах Грузии
Лесной фонд составляет около 40% общей территории страны. Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии 20.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Факты незаконной вырубки деревьев выявлены в двух муниципалитетах региона Самегрело - Земо Сванети (Цаленджиха и Зугдиди), сообщил Департамент природоохранного надзора министерства сельского хозяйства и окружающей среды Грузии. По информации ведомства, во дворе одного из жителей села Накипу в муниципалитете Цаленджиха были обнаружены 12 круглых бревен без опознавательных знаков. А в селе Дарчели Зугдидского муниципалитета один из жителей незаконно вырубил 16 платанов и два дерева породы ольха, из которых изготовил 29 бревен. "Факт содержит признаки уголовного преступления, и материалы направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования", – говорится в сообщении ведомства. В общей сложности с этих участков было вывезено 41 круглое бревно. Экипажи Департамента природоохранного надзора проводят круглосуточное патрулирование по всей стране для предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконной вырубки лесов и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, они незамедлительно реагируют на каждое сообщение, полученное по горячей линии министерства –153. В рамках борьбы с незаконным использованием лесных ресурсов одной из главных целей Департамента является минимизация числа случаев незаконной вырубки лесов по всей стране. В результате принятых и продолжающихся мер в последние годы наблюдается снижение числа случаев незаконного использования лесных ресурсов почти во всех регионах, включая Самегрело. Борьба с вырубкой леса В конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия. Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. "Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень. Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.
