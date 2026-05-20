Грузия готовится к масштабным торжествам – 1700-летию христианства как госрелигии
Организация юбилейных мероприятий осуществляется при координации правительства Грузии и патриархии 20.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-20T15:45+0400
грузия
новости
общество
святая нино
ираклий кобахидзе
вселенский патриархат
грузинская православная церковь
религия
религиозный праздник
католикос-патриарх всея грузии шио iii
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Масштабные культурно-образовательные мероприятия, посвященные 1700-летию объявления христианства государственной религией, пройдут в Грузии, говорится в сообщении на сайте правительства страны. Вопрос обсудили на заседании совместной комиссии правительства Грузии и патриархии, которое состоялось в администрации правительства. Сопредседателями комиссии являются премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III. "Юбилейные мероприятия, которые начнутся 26 мая, с 1 июня примут более масштабный характер и будут включать культурно-образовательные программы, научные конференции и студенческие экспедиции", – сказано в сообщении. Мероприятия, посвященные 1700-летию объявления христианства государственной религией, продолжатся вплоть до праздника Светицховлоба. 14 октября запланирован симпозиум на тему "Бог, Родина, человек". Организация юбилейных мероприятий осуществляется при координации правительства Грузии и патриархии. Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана. По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и грузинскую церковь, на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
грузия, новости, общество, святая нино, ираклий кобахидзе, вселенский патриархат, грузинская православная церковь, религия , религиозный праздник, католикос-патриарх всея грузии шио iii
