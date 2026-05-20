Грузия и Азербайджан собираются восстановить железнодорожное сообщение

Тбилиси и Баку договорились после шестилетнего перерыва восстановить регулярное сообщение по железной дороге 20.05.2026, Sputnik Грузия

Поезда начнут ходить 26 мая – эта дата совпадает с Днем независимости Грузии. Как сообщает администрация правительства Грузии, договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения была достигнута в ходе визита в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Движение поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. Теперь пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана будут ходить ежедневно.

