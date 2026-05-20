Sputnik Грузия
Иностранец задержан в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 20.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-20T20:21+0400
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси задержали гражданина России по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств, сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе обыска в съемной квартире задержанного, а также в указанных им местах, правоохранители изъяли особо крупную партию наркотиков, в том числе кокаин и метадон.
Кроме того, полиция обнаружила материалы для расфасовки наркотических средств и деньги.
Следствие ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
