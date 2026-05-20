Какой сегодня церковный праздник: 20 мая 2026

По православному церковному календарю 20 мая отмечают день явления Креста Господня на небе в Иерусалиме

По церковному календарю 20 мая отмечают день памяти мученика Акакия, а также преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Явление Креста ГосподняПо церковному календарю 20 мая вспоминают явление Креста Господня на небе в Иерусалиме в IV веке.Императорский престол после смерти Константина Великого занял его сын Констанций, поддерживающий учение Ария, отрицавшего единосущие Сына Божья с Отцом. И Господь для утверждения Православия явил в Иерусалиме удивительное событие.Произошло это в дни Святой Пятидесятницы. Изображение равноконечного Креста Господня появилось на небе в третьем часу утра 7 мая 351 года. Крест сиял неизреченным светом, превосходившим солнечный. Свидетелем этого события был весь народ, наблюдавший за происходящим с удивлением и ужасом.Явление знамения Креста, которой переливался всеми цветами радуги, началось над Голгофой, где был распят Господь, и достигало Елеонской горы, на расстоянии 15 стадий отстоящей от Голгофы.Знамение привлекло всех. Люди выходили из домов и со страхом созерцали чудесное явление. Потом жители Иерусалима с радостью и трепетом поспешили к храму Воскресения.Патриарх Иерусалимский Кирилл (350-387) о чудесном событии посланием известил императора Констанция, уговаривая его обратиться к православной вере.По свидетельству историка Древней Церкви Созомена, многие иудеи и еллины пришли к истинной вере через это чудесное явление и, покаявшись, приняли Святое крещение.Акакий СотникПо церковному календарю 20 мая поминают мученика Акакия Сотника, жившего в III столетии.Акакий, родом из Каппадокии, служил сотником Мартисийского полка. Когда начались гонения христиан по приказу императора Максимиана (305-311), военачальник Фирм начал допрашивать своих воинов об их вере.Акакия, мужественно исповедовавшего себя христианином, после допроса отправили к вышестоящему начальству, где его подвергли пыткам, а потом отправили в Византию.По молитвам мученика Господь исцелил его раны и поддерживал во всех испытаниях. После долгих и жестоких пыток Акакию отрубили голову.Иоанн Зедазенский и его ученикиПо церковному календарю 20 мая поминают преподобного Иоанна Зедазенского и 12 его учеников: Авива Некресского, Антония Марткопского, Давида Гареджского, Зенона Икалтойского, Фадея Степанцминдского, Исе Цилканского, Иосифа Алавердели, Исидоре Самтавнели, Микаела Улумбийского, Пира Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию из Каппадокии в середине VI века.Иоанн Зедазенский и его ученики были сирийскими подвижниками. Преподобному однажды явилась Пресвятая Богородица, велела выбрать 12 монахов и идти с ними в Грузию, обращенную равноапостольной Нино в христианство, дабы в народе укрепить христианский дух.Святой рассказал об этом явлении ученикам, а после долгого поста и молитвы выбрал 12 из них и вместе с ними отправился в Грузию. Святых отцов на подходе к Мцхета (древняя столица Грузии) встретили царь Фарсман и Католикос Евлавий со свитой.Иоанн и его ученики, поклонившись грузинским святыням, обосновались на Зедазенской горе, где раньше было языческое капище идола Задени, где непрестанно молились. Постепенно Зедазенская гора превратилась в обитель отшельников.Однажды преподобному вновь явилась Пресвятая Богородица и благословила разослать монахов для проповеди Слова Божия в разные уголки Грузии.Все они учили народ, наставляли его в вере, уничтожали оставшиеся в горах капища, воздвигая на их месте святой крест и храмы.Сам Иоанн, разослав своих учеников, остался на Зедазенской горе, совершая "обычные" подвиги. По его молитвам свершилось много чудес, в том числе на безводной горе забил целебный источник, заговорил немой, а парализованный с детства начал ходить.Точная дата смерти cвятого неизвестна. По церковным хроникам он скончался между 557 и 560 годом.ИмениныПо церковному календарю 20 мая именины отмечают Антон, Давид, Илья, Иван, Иосиф, Пахом, Михаил, Сидор и Степан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

справки , религия , календарь религиозных праздников