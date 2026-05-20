Мэрия Тбилиси увеличит бюджет программы по финансированию лечения рака груди

Программа гарантирует 100-процентное покрытие стоимости новейших дорогостоящих медикаментов для женщин с агрессивным HER2-положительным раком 20.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Мэрия Тбилиси увеличит бюджет программы по финансированию лечения рака груди – на прохождение полного курса одному пациенту будет выделяться от 24 до 70 тысяч лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Программа "Финансирование лекарств от рака молочной железы" предусматривает полное, 100-процентное покрытие дорогостоящих препаратов для пациенток с HER2-положительным местно-распространенным и метастатическим раком груди. "Статистика показывает, что эффективность программы достаточно высока – 97% пациентов на ранних стадиях заболевания были излечены", – заявил Каладзе. Он подчеркнул, что своевременная диагностика остается главным фактором в борьбе с онкологическими заболеваниями, а власти столицы намерены и дальше увеличивать финансирование подобных программ. Для участия в программе гражданин Грузии должен быть непрерывно зарегистрирован в Тбилиси в течение последних двух лет, а также на момент подачи заявки. Документы необходимо представить в мэрию столицы, после чего пациенту выдадут гарантийное письмо для получения лекарств в аптеке. По словам Каладзе, число онкологических заболеваний в мире ежегодно растет. "К сожалению, Грузия в этом отношении не является исключением. Именно поэтому мы считаем своим долгом выделять максимальное количество средств в столичном бюджете на финансирование, уход и помощь онкологическим больным. Во многих случаях своевременные исследования и правильное лечение означают спасение жизней", – добавил Каладзе. Как подчеркнул мэр, за этой программой стоит не просто статистика, а люди, семьи и их жизни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

