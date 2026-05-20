Мэрия Тбилиси займется поврежденными дорогами – Каладзе

Дороги отремонтируют не только на центральных улицах, пообещал мэр 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T16:08+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Поврежденная дорожная инфраструктура в столице Грузии будет приведена в порядок в ближайшее время, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, непогода и резкие перепады температуры с начала зимы серьезно повредили дорожную инфраструктуру столицы. Есть отдельные участки дорог, которые требуют срочного ремонта. "У нас был объявлен тендер, и уже есть компания-победитель, которая окажет соответствующее реагирование, чтобы дорожная инфраструктура была приведена в порядок по всему городу. Особенно в ночное время и не только на центральных улицах", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, учитывая, что перекрытие дороги днем ​​создает большие проблемы, а работы будут проводиться одновременно на нескольких улицах, работы придется проводить ночью, что будет сопровождаться некоторыми неудобствами в виде шума, хотя и ненадолго.

