https://sputnik-georgia.ru/20260520/meriya-tbilisi-zaymetsya-povrezhdennymi-dorogami---kaladze-298746024.html
Мэрия Тбилиси займется поврежденными дорогами – Каладзе
Мэрия Тбилиси займется поврежденными дорогами – Каладзе
Sputnik Грузия
Дороги отремонтируют не только на центральных улицах, пообещал мэр 20.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-20T16:08+0400
2026-05-20T16:08+0400
2026-05-20T17:02+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
грузинские дороги, машины и их водители
дороги
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/00/246670047_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_970d25e81006ec6f7460ed98ef6e7485.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Поврежденная дорожная инфраструктура в столице Грузии будет приведена в порядок в ближайшее время, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, непогода и резкие перепады температуры с начала зимы серьезно повредили дорожную инфраструктуру столицы. Есть отдельные участки дорог, которые требуют срочного ремонта. "У нас был объявлен тендер, и уже есть компания-победитель, которая окажет соответствующее реагирование, чтобы дорожная инфраструктура была приведена в порядок по всему городу. Особенно в ночное время и не только на центральных улицах", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, учитывая, что перекрытие дороги днем создает большие проблемы, а работы будут проводиться одновременно на нескольких улицах, работы придется проводить ночью, что будет сопровождаться некоторыми неудобствами в виде шума, хотя и ненадолго. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/00/246670047_213:0:2788:1931_1920x0_80_0_0_bbec5d20b38671777a790012b74893e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Мэрия Тбилиси займется поврежденными дорогами – Каладзе
16:08 20.05.2026 (обновлено: 17:02 20.05.2026)
Дороги отремонтируют не только на центральных улицах, пообещал мэр
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Поврежденная дорожная инфраструктура в столице Грузии будет приведена в порядок в ближайшее время, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, непогода и резкие перепады температуры с начала зимы серьезно повредили дорожную инфраструктуру столицы. Есть отдельные участки дорог, которые требуют срочного ремонта.
"У нас был объявлен тендер, и уже есть компания-победитель, которая окажет соответствующее реагирование, чтобы дорожная инфраструктура была приведена в порядок по всему городу. Особенно в ночное время и не только на центральных улицах", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, учитывая, что перекрытие дороги днем создает большие проблемы, а работы будут проводиться одновременно на нескольких улицах, работы придется проводить ночью, что будет сопровождаться некоторыми неудобствами в виде шума, хотя и ненадолго.