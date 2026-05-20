На каком этапе проект трамвая в Тбилиси? Ответ мэра

Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе" 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T17:40+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси уточняет детали с участниками тендера на проектирование и строительство трамвайной линии, после чего определят компанию-победителя, заявил столичный мэр Каха Каладзе. По информации городских властей, завершился I этап оценки предложений, полученных в рамках объявленного 31 марта тендера на проектирование и строительство трамвайной линии. Строить трамвайную линию выразили готовность четыре крупные компании (турецкие и одна китайская) и совместное предприятие. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов. В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта. Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет. "Кроме того, его запуск и интеграция в единую транспортную сеть значительно улучшат доступность для населения Диди Дигоми к другим видам общественного транспорта и существенно сократят как время ожидания, так и время в пути. Я очень надеюсь, что это будет не первый и не последний проект трамвая", – сказал Каладзе. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

