Не учите нас! Глава парламента Грузии раскритиковал стандарты ЕС по правам человека

По мнению спикера парламента, Грузия не должна воспринимать себя как страну, которую другие государства вправе учить вопросам общественного устройства и... 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T16:46+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Евросоюзе ухудшается ситуация с соблюдением прав человека, включая свободу выражения мнений. При этом европейские страны, несмотря на собственные нерешенные проблемы в этой сфере, продолжают давать оценки другим государствам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя разгон акции в Копенгагене.В мае в столице Дании, Копенгагене, более 100 активистов, собравшихся у здания транспортной компании Maersk, которая, как утверждается, перевозит военные грузы и оружие в Израиль на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, столкнулись с вмешательством полиции. Силы безопасности применили против протестующих собак и дубинки.По его словам, Копенгаген не является исключением. Аналогичная картина наблюдалась в Берлине, Париже и других европейских столицах во время разгона мирных митингов. Спикер парламента также заявил о необходимости расследования событий в Копенгагене и привлечения виновных к ответственности, отметив, что речь идет о применении "особой жестокости" при разгоне акции.Кроме того, Папуашвили затронул исторические вопросы, упомянув Гренландию и случаи, связанные с принудительной стерилизацией населения и изъятием детей из семей, которые, по его словам, некоторые политики называют тяжкими преступлениями.Папуашвили выразил сожаление в связи с тем, что представители некоторых стран выступают с поучениями в адрес других государств. Он отметил, что Грузии следует отказаться от навязанного представления о собственной "второсортности" и от комплекса неполноценности, который, по его словам, формировался годами.По его мнению, Грузия не должна воспринимать себя как страну, которую другие государства вправе учить вопросам общественного устройства и государственного развития."Мы можем учить других тому, что означают европейскость и права человека. Поэтому мы должны избавиться от навязанного извне комплекса, будто мы ученики, а представители некоторых стран – наши учителя, хотя у них есть преступления, приравненные к геноциду, совершенные против собственного населения, которые до сих пор не расследованы и за которые никто не наказан", – отметил он.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

