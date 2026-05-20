Новый этап и большие возможности: последний звонок прозвенел в школах Грузии

В день "последнего звонка" в школах по всей стране прошли торжественные мероприятия, сопровождаемые традиционным расписыванием белых рубашек на память 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T10:50+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. После последнего звонка для школьников начинается совершенно новый этап, полный возможностей для развития и самореализации, говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе выпускникам.Последний звонок для учеников 12-х классов прозвенит в школах Грузии 20 мая."Дорогие выпускники 12-х классов, поздравляю вас с окончанием школы. После последнего звонка начинается совершенно новый этап вашей жизни. Впереди – большое пространство для развития и самореализации. Верю, что благодаря вашему таланту и труду вы займете достойное место в обществе. Именно ваше трудолюбие и энергия должны создать завтрашний день нашей страны", – отметил премьер.Глава правительства пожелал выпускникам достижения всех поставленных целей и успехов в будущем.С окончанием школы учеников 12-х классов также поздравил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе, пожелав им успехов на новом этапе жизни.Министр отметил, что для выпускников завершается важный и запоминающийся этап жизни, а впереди их ждут новые возможности и самостоятельная жизнь."Это лишь начало вашего успеха. Уверен, что ваши учителя, родители, друзья и близкие гордятся вами. Я тоже среди них и очень горжусь тем, что у нашей Родины есть такая достойная, по-настоящему выдающаяся молодежь", – отметил Миканадзе.Он также подчеркнул, что школьные годы, советы учителей и общение с одноклассниками навсегда останутся для выпускников теплыми воспоминаниями.По словам министра, школа является местом, где формируется будущее страны, а знания приобретают особую ценность, когда служат благополучию общества и государства."Верю, что образование, полученное в школе, вы сможете еще больше развить на жизненном пути. Наш долг – создать для вас такую среду, где вы сможете максимально раскрыть свои возможности и реализовать себя. Ставьте перед собой великие цели, никогда не бойтесь вызовов и верьте в собственные возможности!" – отметил Миканадзе.Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки и расписывают их друг другу на память.

