Правительство Грузии выделяет дополнительные средства на ремонт школ

Программа затронет в первую очередь провинциальные районы, поскольку из 2 292 действующих в стране школ подавляющее большинство находится в регионах

2026-05-20T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Финансирование ремонта школ в Грузии в 2026 году увеличится до 80 миллионов лари. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Вопрос об устаревших школьных зданиях не раз поднимался в грузинском обществе. Особенно тяжелая ситуация сохраняется в регионах, где школ не хватает или они находятся в аварийном состоянии.Согласно распоряжению, средства будут выделены из Фонда проектов, осуществляемых в регионах, и поступят министерству регионального развития, которое отвечает за ремонт и строительство школ.По последним данным, в Грузии насчитывается 2 292 школы, из которых 2 086 – государственные, а 206 – частные. Всего в школах обучаются 644,2 тысячи учеников, из них только 72 тысячи посещают частные школы.Из 2 292 школ 284 расположены в Тбилиси. На первом месте по числу школ находится регион Имерети – 392, на третьем – Квемо Картли, где насчитывается 264 школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

