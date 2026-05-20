"Предпочтительный путь" и его препятствия: Москва о перспективах мира на Украине

Воинственные заявления украинской стороны делают продолжение операции неизбежным, заявил Песков

2026-05-20T14:57+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обозначил позицию России по украинскому урегулированию: дипломатический путь остается приоритетным, однако риторика Киева не оставляет Москве выбора."Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным", – заявил Песков журналистам.Вместе с тем он подчеркнул, что воинственные заявления украинской стороны делают продолжение операции неизбежным."На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей", – сказал представитель Кремля.Переговорный процесс при этом остается в подвешенном состоянии. В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда консультаций, последний – 17-18 февраля. Следующая встреча планировалась на март, однако была отложена после того, как Вашингтон переключил внимание на военную операцию в Иране. Песков охарактеризовал происходящее как "паузу", а не разрыв контактов.На отсутствие сигналов готовности Киева к урегулированию обратил внимание и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя – на заседании Совета Безопасности. В Кремле при этом неоднократно подчеркивали: результатом переговоров должно стать долгосрочное и устойчивое урегулирование, которое возможно только при устранении первопричин конфликта.

