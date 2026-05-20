Разыскиваемый Интерполом иностранец задержан в Грузии

С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине 20.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола за совершение тяжких преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.В результате проведенных следственных действий сотрудники МВД задержали разыскиваемого в Батуми.Он помещен под стражу для последующей экстрадиции.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции.

