https://sputnik-georgia.ru/20260520/rost-eksporta-ukazyvaet-na-konkurentosposobnost-gruzinskoy-produktsii--zamministra-298727185.html

Рост экспорта указывает на конкурентоспособность грузинской продукции – замминистра

Рост экспорта указывает на конкурентоспособность грузинской продукции – замминистра

Sputnik Грузия

В апреле экспорт вырос на 16,1% и достиг рекордного месячного объема в 716,3 млн долларов США 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T11:51+0400

2026-05-20T11:51+0400

2026-05-20T11:51+0400

экономика

грузия

новости

министерство экономики и устойчивого развития грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Рост местного экспорта в январе-апреле 2026 года до 74% свидетельствует о конкурентоспособности производимой в Грузии продукции на международных рынках, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 8,1 миллиарда долларов. По словам замминистра, данные за четыре месяца текущего года подтверждают сохранение позитивной динамики во внешней торговле Грузии. За этот период экспорт увеличился на 21,1% и достиг рекордной отметки в 2 439,9 млн долларов США, а в апреле экспорт вырос на 16,1% и также достиг рекордного месячного объема в 716,3 млн долларов США. По его словам, все вышеперечисленное создает добавленную стоимость в стране, создает новые рабочие места, что само по себе положительно сказывается на экономическом развитии страны в целом. По информации Минэкономики, в апреле также улучшился торговый баланс – дефицит торгового баланса составил 765,5 млн долларов США и сократился на 143,0 млн долларов США по сравнению с апрелем предыдущего года. Что касается экспортных рынков, то в январе-апреле наибольшую долю заняли страны Европейского союза, а Кыргызстан и Китай – второе и третье места соответственно. По видам продукции в этот период значительно увеличился экспорт нефти и нефтепродуктов, руд и концентратов драгоценных металлов, ферросплавов, медных руд и концентратов, фундука и других орехов, минеральной и газированной воды, минеральной и пресной воды, вин. Цинцадзе отметил, что правительство продолжит поддерживать местное производство с помощью более эффективных механизмов, что в конечном итоге будет способствовать поддержанию высокого экономического роста и повышению благосостояния населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии