Рост экспорта указывает на конкурентоспособность грузинской продукции – замминистра
В апреле экспорт вырос на 16,1% и достиг рекордного месячного объема в 716,3 млн долларов США 20.05.2026
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Рост местного экспорта в январе-апреле 2026 года до 74% свидетельствует о конкурентоспособности производимой в Грузии продукции на международных рынках, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 8,1 миллиарда долларов.
"В январе-апреле зафиксирован рост местного экспорта на 73,5%, а его объем превысил 1 миллиард 550 миллионов долларов США. Рост местного экспорта свидетельствует о развитии местного производства, поэтому продукция, созданная и произведенная в Грузии, конкурентоспособна на международных рынках", – заявил Цинцадзе.
По словам замминистра, данные за четыре месяца текущего года подтверждают сохранение позитивной динамики во внешней торговле Грузии.
За этот период экспорт увеличился на 21,1% и достиг рекордной отметки в 2 439,9 млн долларов США, а в апреле экспорт вырос на 16,1% и также достиг рекордного месячного объема в 716,3 млн долларов США.
"Наша цель и задача – максимально содействовать развитию местного производства в стране. В этом направлении правительство Грузии предпринимает ряд шагов, направленных на повышение конкурентоспособности местной продукции", – сказал Цинцадзе.
По его словам, все вышеперечисленное создает добавленную стоимость в стране, создает новые рабочие места, что само по себе положительно сказывается на экономическом развитии страны в целом.
По информации Минэкономики, в апреле также улучшился торговый баланс – дефицит торгового баланса составил 765,5 млн долларов США и сократился на 143,0 млн долларов США по сравнению с апрелем предыдущего года.
Что касается экспортных рынков, то в январе-апреле наибольшую долю заняли страны Европейского союза, а Кыргызстан и Китай – второе и третье места соответственно.
По видам продукции в этот период значительно увеличился экспорт нефти и нефтепродуктов, руд и концентратов драгоценных металлов, ферросплавов, медных руд и концентратов, фундука и других орехов, минеральной и газированной воды, минеральной и пресной воды, вин.
Цинцадзе отметил, что правительство продолжит поддерживать местное производство с помощью более эффективных механизмов, что в конечном итоге будет способствовать поддержанию высокого экономического роста и повышению благосостояния населения.