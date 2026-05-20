В Грузии планируют ввести штрафы за продажу пластиковой посуды

В стране с 1 января действует запрет на производство, импорт и продажу части одноразовой пластиковой посуды

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Парламентские комитеты на этой неделе рассмотрят поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие введение штрафов за нарушение запрета продажи пластиковой посуды в Грузии. Так, нарушение правил производства, импорта и размещения на рынке пластиковой посуды повлечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари с конфискацией продукции. Повторное нарушение повлечет за собой уже штраф в размере 2 тысяч лари. В Грузии с 1 января действует запрет на производство, импорт и продажу части одноразовой пластиковой посуды. В частности, в стране запрещено производство, размещение на рынке и импорт шести наименований продукции: ножи, вилки, ложки, тарелки, трубочки для коктейлей и палочки из пластика. Запрет распространится не только на производителей и импортеров, но и на предприятия общественного питания, которые доставляют готовую еду потребителям в одноразовых контейнерах и стаканчиках. Между тем, несмотря на запрет, в магазинах Грузии до сих пор можно приобрести одноразовую посуду и приборы.

