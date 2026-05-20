Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные

Экспорт составил 2,4 млрд долларов, что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 20.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-20T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 8,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 млрд долларов, что почти на 5% меньше, чем за четыре месяца 2025 года.Экспорт составил 2,4 млрд долларов, что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,3 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-апреле 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 921,6%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 133,7%, медных руд и концентратов – на 118,7% и ферросплавов – на 91,9%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 28,7%, а также спиртных напитков – на 0,7%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт медных руд и концентратов – 176,2%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 27,7%, а также нефти и нефтепродуктов – на 18,7%.С начала года сократился импорт грузовых автомобилей – на 24,6% и легковых автомобилей – на 23,1%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,1 миллиарда долларов, что составляет 13,5% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Болгария и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

