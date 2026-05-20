Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные
© photo: Sputnik / StringerПотийский морской порт
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 2,4 млрд долларов, что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 8,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 млрд долларов, что почти на 5% меньше, чем за четыре месяца 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-апрель 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
2 439,9
21,1
Импорт
5 692,9
-4,9
Всего
8 132,8
1,7
Экспорт составил 2,4 млрд долларов, что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,3 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-апреле 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
537,4
-28,7
Нефть и нефтепродукты
324,1
921,6
Руды драгоценных металлов и концентраты
225,1
133,7
Ферросплавы
94,6
91,9
Медные руды и концентраты
80,1
118,7
В январе-апреле 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 921,6%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 133,7%, медных руд и концентратов – на 118,7% и ферросплавов – на 91,9%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 28,7%, а также спиртных напитков – на 0,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-апреле 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
925,9
-23,1
Нефтепродукты
471,3
18,7
Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды
254,1
16,9
Лекарства
245,7
13,1
Сырая нефть и нефтепродукты
118,5
-
За отчетный период больше всего вырос импорт медных руд и концентратов – 176,2%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 27,7%, а также нефти и нефтепродуктов – на 18,7%.
С начала года сократился импорт грузовых автомобилей – на 24,6% и легковых автомобилей – на 23,1%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,1 миллиарда долларов, что составляет 13,5% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2026 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 095,3
18,4
Россия
965,7
12,2
Китай
933,3
45,2
США
630,8
-35,9
Азербайджан
451,2
8,1
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Болгария и Казахстан.