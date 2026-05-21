СВО: что происходит в Сумах

Вооруженные силы РФ сохраняют стратегическое и оперативное преимущество на всех участках украинского ТВД. Группировка войск "Север" успешно наступает... 21.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-21T21:43+0400

Российские войска активно продвигаются на Сумском направлении. Для противника ситуация становится критической: от освобожденной 30 апреля Корчаровки до областного центра по прямой – всего 14 км, по автодороге – 20 км. Дальность российских FPV-дронов на оптоволокне выросла до 50 км, и оперативный тыл (логистика) противника на Сумщине находится под плотным огневым контролем.На севере области противник вчера выбит из села Рясное. "Северяне" зачистили от бандеровцев Миропольский выступ, район к северу и северо-востоку от Сум, включая село Юнаковка. Важная автодорога Р45 Сумы – Харьков практически блокирована, круглосуточно находится под огневым контролем российской артиллерии и FPV-дронов. Взрывы регулярно гремят в областном центре. Российская армия готова идти дальше.Город Сумы открывает почти прямую дорогу на Киев (расстояние 280 км). Украинское командование спешно перебрасывает сюда "элитные" бригады из Донбасса – 95-ю десантно-штурмовую и 10-ю горно-штурмовую. "Пожарные команды" не помогут. Ранее на Теткинско-Глушковском направлении понесло большие потери другое "элитное" формирование – 158-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, созданная для "золотой молодежи".На случай российского прорыва линий обороны ВСУ в пригородах, "фортецю" Сумы готовят к круговой обороне. Городские кварталы превращают в укрепрайоны. Улицы перерыты траншеями, в подвалах жилых домов оборудуются огневые точки. Для ускорения процесса инженерные подразделения ВСУ безвозмездно отнимают дорожную технику у сумских предприятий – этим занимается 711-я отдельная бригада.Главный киевский "пианист" Владимир Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса – "в духе Анкориджа", и угрожает "плановыми" дальнобойными ударами по России в июне. ЕС выступает за продолжение конфликта, наращивает поставки оружия ВСУ и декларирует подготовку к прямому военному конфликту с РФ в обозримой перспективе. Еврокомиссия ожидает продолжения украинского конфликта в 2026 и 2027 годах.Возвращение в реальностьПродолжение войны для Украины – бессмысленно. Свежий отчет генерального инспектора Пентагона свидетельствует: российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над ВСУ, несмотря на западную помощь. Украинские войска испытывают проблемы с личным составом, постоянный дефицит личного состава, боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от Запада. Украина пытается компенсировать деградацию возможностей ВСУ дронами, однако продолжает сталкиваться с острой нехваткой беспилотников и снарядов. Все это ограничивает способность "проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории". Аналогичные выводы Разведывательное управление Минобороны США сделало и в феврале 2026 года.Проблемы Украины носят системный характер. Население подконтрольной Киеву территории уменьшилось более чем в два раза – до 22 млн человек. По данным украинского министерства обороны, 200 тысяч бойцов ВСУ дезертировали, два миллиона – уклоняются от мобилизации. Погибших за четыре года войны украинских военнослужащих – тоже два миллиона. Страны Запада не способны компенсировать киевскому режиму дефицит всех ресурсов, поэтому украинская прокси-армия обречена на поражение. Чем позже на Западе осознают необходимость капитуляции, тем сокрушительнее будет поражение ВСУ, не касаясь даже экономики ЕС.Россию вынуждают тотально зачистить инфраструктуру Украины и далее – бить по ВПК Европы. Достойный пример Ирана показывает, как надо бить всех замешанных в поддержке агрессии США и Израиля. Иначе нельзя. На днях Германия, Нидерланды и Украина декларировали совместную (?!) разработку ракеты дальностью 2 000 км. Экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что "украинская ракетная программа" существует лишь в воображении Зеленского. Фирма FirePoint – "прачечная" для отмывания средств, "Фламинго" – британская ракета с украинским трезубцем. Однако с этими международными "кооперативами" России надо что-то делать, не дожидаясь прилетов новых "украинских" изделий куда-нибудь за Урал. Начало летных испытаний запланировано на 2027 год. В Европе все еще не понимают сути проблемы.Германский канцлер Фридрих Мерц настаивает на ускоренном вступлении Украины в ЕС "ассоциированным членом". Без права голоса, но с применением оборонной ст. 42.7 ЕС. Предлагает распространить эту "формулу" на Молдову. А в каких границах "ускоренный прием", и кто будет за это безрассудство расплачиваться кровью? Луч света – редкий гость в этом темном царстве.Издание Myśl Polska внезапно прозрело: "Зеленскому придется уйти, Европа больше не в состоянии поддерживать Украину". Каждый последующий месяц конфликта обходится его спонсорам дороже, чем предыдущий. Несмотря на огромное желание Европы, она не в состоянии компенсировать Украине потери, связанные с отказом США от финансирования конфликта. Лучше поздно, чем никогда – после российского ядерного удара по "украинским" предприятиям ВПК в Европе.Москва вынуждена и готова идти дальше, трансформировать и проецировать боевые действия на новых направлениях.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

