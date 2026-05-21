Армия РФ освободила село Шестеровка в Харьковской области
Военные РФ продолжают добиваться успехов в рамках проведения специальной военной операции 21.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-21T13:28+0400
13:28 21.05.2026 (обновлено: 17:24 21.05.2026)
ТБИЛИСИ, 21 мая – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Шестеровка в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Как следует из оперативной сводки, контроль над Шестеровкой удалось установить благодаря активным и слаженным действиям бойцов группировки войск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области", – говорится в сводке МО РФ.
Кроме того, армия РФ нанесла поражающий удар по центру, где велась подготовка украинских специалистов беспилотных систем. Также нанесены удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.
По оперативным данным, в течение прошедших суток российские военные уничтожили склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения дронов и безэкипажных катеров противника в 148 районах.
В военном ведомстве сообщили также, что за минувшие сутки в зоне СВО было сбито российскими средствами противовоздушной обороны 516 украинских беспилотников, а также три управляемые авиабомбы.