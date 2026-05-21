Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в первом квартале 2026 года составил 53,4%
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2026 года составил 14,4%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за четвертый квартал 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В четвертом квартале 2025 года уровень безработицы составлял 13,3%, в третьем квартале – 13,3%, во втором – 14,3%, в первом – 14,7%. В 2025 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2024 году – 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в первом квартале 2026 года сократился на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 14,4%. В первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года безработица в городских поселениях сократилась на 0,3 процентного пункта, а в сельских – на 0,2 процентного пункта и составила 15,5 и 12,8% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. Показатель вырос на 0,5 процентного пункта среди женщин, а среди мужчин снизился – на 0,8 процентного пункта и составил 12,1 и 16,2% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в первом квартале 2026 года составил 53,4% – на 1,4 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2025года. "Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен в городских поселениях на 2,4 процентного пункта, а в сельских – вырос на 0,1 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране сократился на 1,0 процентный пункт по сравнению с первым кварталом 2025года и составил 45,7%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в первом квартале текущего года составила 67,5%, на 1,3 процентных пункта меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 43,4%, а у мужчин – 64,9%. При этом уровень активности женщин снизился на 1,1 процентного пункта, а мужчин – на 1,6 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
