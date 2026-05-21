Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны 12 человек

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 21.05.2026

2026-05-21T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники МВД задержали 12 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, сообщили в ведомстве.Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. Некоторые из них ранее были судимы.При обыске в домах обвиняемых, а также в указанных ими местах, в качестве вещественных доказательств были изъяты наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере, предназначенные для сбыта.Среди изъятого – один килограмм мефедрона, а также кетамин, MDMA, метадон, альфа-PVP, грибы, содержащие псилоцибин, таблетки с содержанием морфина, прегабалин, гашиш, тетрагидроканнабинол и марихуана.Среди задержанных есть лица, для изобличения которых полиция произвела контролируемую замену отправленных им посылок, после чего изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотиков.Сотрудники правоохранительных органов обнаружили специально оборудованные теплицы, где незаконно выращивалось и культивировалось особо крупное количество каннабиса.В результате следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки и выращивания наркотических средств.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

