https://sputnik-georgia.ru/20260521/chislo-zaderzhannykh-za-khranenie-narkotikov-v-gruzii-vyroslo-v-tri-raza-za-god-298765610.html

Число задержанных за хранение наркотиков в Грузии выросло в три раза за год

Число задержанных за хранение наркотиков в Грузии выросло в три раза за год

Sputnik Грузия

В 2025 году обвинения предъявлены были 546 продавцам наркотиков, из которых 348 уже приговорены к различным срокам заключения 21.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-21T23:31+0400

2026-05-21T23:31+0400

2026-05-21T23:31+0400

грузия

новости

происшествия

генеральная прокуратура грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/70/234097073_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3ddb5e1282674e19da52da5d83c25b3d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Число обвиняемых в хранении и приобретении наркотических средств в 2025 году выросло в три раза по сравнению с 2024 годом, говорится в отчете Генеральной прокуратуры Грузии. По данным Генпрокуратуры, всего в 2025 году обвинения в незаконном хранении и приобретении наркотических средств к уголовной ответственности привлекли 6 122 человека. Кроме того, в прошлом году за транзит и попытку ввоза наркотиков и психотропных веществ обвинения предъявили 138 лицам, из которых 98 – иностранные граждане. В 2024 году аналогичные обвинения были предъявлены 102 лицам, из которых 58 были иностранные граждане. В 2025 году обвинения были предъявлены были 546 продавцам наркотиков, из которых 348 уже приговорены к различным срокам заключения. Преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных в Грузии в последнее время. Власти Грузии несколько раз за последние годы ужесточали наказание за подобные преступления. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие им, караются тюремным сроком от 8 до 20 лет, либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, наркопреступления в грузии