Депутат: грузинский народ не хочет получать указания ни от одной страны

Необходимо относиться к Грузии как к равному партнеру и прекратить нападать на грузинский народ, заявил депутат 21.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинский народ не хочет получать указания ни от одной страны и требует к себе уважения, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо главам европейских структур: президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Антонио Коште и президенту Европарламента Роберте Метсоле. В письме премьер попросил их оценить разгон мирной акции в Копенгагене с использованием собак и дубинок. Он напомнил лидерам ЕС, как жестко они критиковали власти Грузии за разгон насильственной акции в Тбилиси. По словам Гордуладзе, необходимо относиться к Грузии как к равному партнеру и прекратить нападать на грузинский народ. "К сожалению, есть люди, которые даже права не имеют говорить и иметь собственное независимое мнение... Видимо, попрание прав человека в Дании не проблема, а в Грузии ответ на насильственный протест – это шаг назад в демократии. Это не двойные стандарты, это стандарты, и требовать ответа на это было неевропейским", – заявил Гордуладзе. Кроме того, по словам депутата, 26 мая, в День независимости Грузии, общество еще раз подтвердит, что решения о будущем страны должны приниматься внутри государства. Он также раскритиковал "Национальное движение", которое готовится к акции протеста оппозиции в День независимости Грузии. По его словам, оппозиция "каждым своим заявлением и действием пробивает новое дно". "Альянс оппозиции", который объединяет девять партий, планирует 26 мая в День независимости Грузии провести масштабную акцию протеста в Тбилиси, куда соберутся в том числе ее сторонники из регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

