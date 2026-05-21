Депутат: грузинский народ не хочет получать указания ни от одной страны
Необходимо относиться к Грузии как к равному партнеру и прекратить нападать на грузинский народ, заявил депутат
2026-05-21T19:56+0400
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, урсула фон дер ляйен, дания, европарламент, грузия - евросоюз
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинский народ не хочет получать указания ни от одной страны и требует к себе уважения, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо главам европейских структур: президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Антонио Коште и президенту Европарламента Роберте Метсоле. В письме премьер попросил их оценить разгон мирной акции в Копенгагене с использованием собак и дубинок. Он напомнил лидерам ЕС, как жестко они критиковали власти Грузии за разгон насильственной акции в Тбилиси.
"Мы, грузинский народ, не хотим получать указания ни от одной столицы или страны. Мы не являемся нацией, уступающей кому бы то ни было. Пусть все будут добры и будут относиться друг к другу с уважением", – заявил Гордуладзе.
По словам Гордуладзе, необходимо относиться к Грузии как к равному партнеру и прекратить нападать на грузинский народ.
"К сожалению, есть люди, которые даже права не имеют говорить и иметь собственное независимое мнение... Видимо, попрание прав человека в Дании не проблема, а в Грузии ответ на насильственный протест – это шаг назад в демократии. Это не двойные стандарты, это стандарты, и требовать ответа на это было неевропейским", – заявил Гордуладзе.
Кроме того, по словам депутата, 26 мая, в День независимости Грузии, общество еще раз подтвердит, что решения о будущем страны должны приниматься внутри государства.
"Вместе с грузинским народом мы 26 мая будем отмечать независимость страны. Еще раз подтвердим, что решения о стране должны приниматься в Грузии", – сказал Гордуладзе.
Он также раскритиковал "Национальное движение", которое готовится к акции протеста оппозиции в День независимости Грузии.
По его словам, оппозиция "каждым своим заявлением и действием пробивает новое дно".
"Альянс оппозиции", который объединяет девять партий, планирует 26 мая в День независимости Грузии провести масштабную акцию протеста в Тбилиси, куда соберутся в том числе ее сторонники из регионов.